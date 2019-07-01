"Бьет - значит должен уйти": как в Германии защищают от домашнего насилия

Анонимные чаты и горячая линия, кризисные центры и специальные общежития, - в Германии есть несколько возможностей получить помощь в случае бытового насилия.
Каждая четвертая жительница Германии сталкивалась с насилием со стороны своего партнера. Это - официальная статистика министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи ФРГ. На практике жертв семейного насилия намного больше, ведь далеко не все пострадавшие решаются обратиться в полицию или в специальные службы. Какие возможности есть у женщин в Германии и на какую помощь стоит рассчитывать, рассказала в интервью DW руководительница Центра защиты от насилия Католической социальной службы Кельна (Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln) Каролин Бальцар (Karolin Balzar).
DW: Сколько женщин в Германии подвергаются домашнему насилию?
Каролин Бальцар: Недавнее исследование говорит о том, что с домашним насилием сталкивается каждая четвертая жительница Германии. Но учитываются лишь те женщины, которые обратились за помощью. Реальные цифры намного выше официальных. Что касается возраста, в Кельне к нам приходят девушки от 18 лет. Больше всего обращений мы получаем от женщин от 30 до 50 лет.
- Как ваша организация помогает жертвам домашнего насилия?
- Кризисный центр по борьбе с бытовым насилием работает по нескольким направлениям. Специалисты консультируют и сопровождают женщин, предлагают психологическую поддержку. Для детей, которые стали свидетелями или участниками конфликта, тоже предусмотрена помощь.
У женщин в Германии всегда есть возможность позвонить по бесплатному телефону доверия (08000 116 016 или связаться по анонимному онлайн-чату). Это особенно важно для жительниц пригородов и сельской местности, которые не всегда могут доехать до кризисного центра. Или для тех, кто хочет сохранить анонимность и для начала просто посоветоваться. В крупных городах развиты кризисные центры и так называемые "женские общежития" (Frauenhäuser).
- Что такое "женское общежитие"?
- Женщина, которой необходимо срочно переехать, может найти временное безопасное убежище для себя и ребенка. Новый адрес будет засекречен. Уже там ей подскажут, в какой кризисный центр лучше обратиться. Или наоборот - кризисный центр направляет в общежитие жертв насилия, которые были вынуждены сбежать из дома. Женщины могут жить там до тех пор, пока им угрожает опасность. Потом им помогают переехать. Наш проект "Step 2" в Кельне создан именно для тех жертв насилия, которые не смогли вернуться в прежнюю квартиру и ищут новый дом.
- Почему жертвы бытового насилия не всегда обращаются в полицию или кризисный центр?
- Бытовое насилие может длиться годами. Мы называем это "спиралью насилия": начинается с малого, заканчивается избиением. Потом наступает перерыв. Нельзя забывать, что психологическое насилие так же опасно, как и физическое. Оно может привести к болезням, причем не только психическим. Женщинам обычно стыдно или страшно об этом говорить. Иногда они пытаются сохранить отношения из-за детей. Кто-то верит обещаниям. Многие считают, что насилие прекратится, если изменить свое поведение - особенно, когда об этом говорят близкие. С одной стороны жертвы понимают, что это - ненормально, с другой - взвешивают все "за" и "против" и не решаются звать на помощь. Страшно звонить в полицию, потому что есть опасение, что может стать еще хуже. Но будет хуже, если женщина вообще никуда не обратится.
К сожалению, одного рецепта для всех не существет и мы работаем с каждым конкретным случаем: как выйти из "спирали насилия", что делать с детьми, стоит ли переезжать в общежитие для женщин, можно ли создать безопасные условия.
- Как может измениться отношение к домашнему насилию в обществе, где до сих пор есть поговорка "бьет - значит любит"?
- В Германии была проделана большая работа, чтобы ужесточить закон: бьет - значит должен уйти. Бытовое насилие в Германии - уголовное преступление. Потребовалось много времени, чтобы в обществе поняли: личное перестает быть личным в случае реальной угрозы. Главное - защитить жертву.
Судя по делу сестер Хачатурян, в данном случае весь механизм сработал неправильно: соседи не обращали внимания, полиция не вмешивалась, школа и ведомство по делам молодежи бездействовали. Чтобы таких случаев в стране не было, должна меняться система. Уже в детском саду или школе педагоги могли заметить, что в семье происходит что-то не так. Прислушиваться к ребенку, присматриваться, делать выводы - это та задача, которую мы ставили перед собой в Германии.
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