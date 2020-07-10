Быть экспорту электричества из России в Украину или нет?

В начале июля украинские СМИ сообщили о том, что на заседании энергетического комитета Верховной рады утвердили инициативу, которая позволит возобновить поставки электроэнергии из России в Украину. Речь идет о законопроекте под номером 3657-1. В нем, по утверждению лидера Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, содержатся поправки, которые позволят восстановить ранее приостановленный импорт электричества из стран СНГ, прежде всего - России.

А уже в середине июля в реестре досудебных расследований появилась информация о том, что украинская прокуратура начала расследование против главы вышеупомянутого парламентского комитета Андрея Геруса, а также бывшего министра энергетики Алексея Оржеля. Дело открыто по факту возможного сговора, который "навредил экономической безопасности Украины", а заключался он в недавней отмене ограничений на импорт электроэнергии из России. Что происходит на самом деле?

В чем суть законопроекта о рынке электроэнергии?

В законопроекте, опубликованном на сайте Верховной рады, речь идет о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии, однако никаких упоминаний России, СНГ и даже импорта электричества в нем нет. "К импорту из РФ он вообще никакого отношения не имеет и затрагивает ряд других вопросов в сфере энергетики", - указывает и Герус.

Верховная рада

DW обратилось к Волынцу с просьбой разъяснить, каким образом законопроект может все же разрешить импорт электроэнергии из РФ, но на момент публикации статьи он не ответил на запрос.

Вместе с тем в случае утверждения Верховной радой законопроект повлияет на игроков рынка электроэнергии, среди которых наиболее заметное место занимают компании холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Аффилированные между собой предприятия будут вынуждены информировать регулятора о всех важных деталях договоров, которые они заключают друг с другом. Регулятор также сможет вводить ограничения на месячный объем торговли электричеством между такими компаниями.

Проблема импорта из РФ

С 10 апреля компания "Укрэнерго" перестала импортировать электричество из РФ и Беларуси. По сообщению компании, это ограничение будет действовать во время введенного в Украине из-за эпидемии COVID-19 карантина и на период 30 дней после его завершения.

Карантин в Украине из-за коронавируса

Впрочем, импорт электроэнергии из России возобновился тоже не так давно - 1 октября 2019. Однако только за два первых месяца текущего года, по данным Государственной таможенной службы, Украина импортировала из РФ электричества на 25,81 миллиона долларов, а из Беларуси - более чем на 7,5 миллиона долларов.

До этого несколько лет, а именно - с ноября 2015 года - Украина обходилась без российского электричества. Формальной причиной прекращения импорта стало завершение работ на высоковольтной линии, идущей от Ровенской АЭС. Однако большинство экспертов, в том числе и западных, сходилось во мнении, что причины этого решения были чисто политическими.

Импорт электричества - госизмена?

Возбуждение уголовного дела председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус считает "развлечениями" его оппонентов из холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Так, расследования, которые, по его словам, кроме прокуратуры, ведут Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро Украины (ГБР), были инициированы бывшим народным депутатом Олегом Ляшко. Его Герус обвиняет в работе на Ахметова и добавляет, что политик добился открытия соответствующих производств через суд. При этом он не сильно переживает из-за расследований, ведь в таких случаях, считает Герус, они почти всегда заканчиваются закрытием дела.

Ринат Ахметов

Тем не менее, поправку, которая, собственно, и позволила возобновить импорт электроэнергии из России, в Верховную раду внес именно нынешний глава энергетического комитета. Она позволила покупать электричество по двусторонним договорам у государств, не являющихся членами Европейского энергетического сообщества. Ранее Герус объяснял этот шаг тем, что такая мера повысит конкуренцию на рынке и может помочь снизить цены для промышленных потребителей. Впрочем, сейчас, по словам Геруса, импорт электроэнергии Украины не нужен.

В СМИ звучали обвинения в адрес Геруса в том, что его действия являются лоббированием интересов Игоря Коломойского, в том числе и потому, что главным покупателем импортируемой из РФ электричества были структуры именно этого олигарха. Герус, в свою очередь, настаивает на том, что законодательное ограничение импорта электричества ставит под угрозу энергетическую безопасность государства. "Если вдруг морозная зима и не дай бог какая-то авария, то импорт может потребоваться на неделю-две", - объясняет народный депутат.

Ахметов vs. Коломойский?

С тем, что против Геруса действительно ведется информационная кампания, соглашается руководитель киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко. Впрочем, он не спешит вставать на чью-то сторону в этом противостоянии, ведь, по его словам, речь в данном случае идет о столкновении интересов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Игорь Коломойский

Если для первого прекращение импорта из РФ означает усиление монопольного положения ДТЭК на украинском рынке электроэнергии, то для предприятий второго необходимо дешевое электричество, даже если оно идет из страны, которая аннексировала Крым и подпитывает конфликт на Донбассе, объясняет эксперт. Поэтому восстановление запрета на импорт электричества из России он считает тактической победой именно Ахметова, что стало возможным в том числе и потому, что в правительстве сейчас активно "прислушиваются" к этому олигарху.

"При этом обвинения, которыми обмениваются представители этих двух сторон, порой не имеют ничего общего с реальностью, а интересы украинской экономики или потребителей точно не находятся в числе приоритетов сторон противостояния", - говорит Харченко.

Смотрите также:

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Когда достроят "Северный поток - 2"? Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Украина сохранила газовый транзит Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Eugal убытки не грозят Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года "Турецкий поток" пока недозагружен Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Азербайджанский газ для Болгарии Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года TAP продолжает TANAP В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года EastMed: израильский газ для ЕС 2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Baltic Pipe: норвежский газ для Польши Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Финский рынок газа стал конкурентным В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта. Автор: Андрей Гурков

