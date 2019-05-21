 Быстро ″Дружба″ не наладится: нефтепроводу грозит простой | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 22.05.2019

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Экономика

Быстро "Дружба" не наладится: нефтепроводу грозит простой

Почему нефтепровод "Дружба" до сих пор не работает? Как долго продлится простой, вызванный использованием загрязненной хлоридами нефти? Почему это важно? DW отвечает на главные вопросы.

Знак Стоп у НПЗ в немецком Шведте, который является получателем нефти из Дружбы

Знак "Стоп" у НПЗ в немецком Шведте, который является получателем нефти из "Дружбы

"Транзит российской нефти по "Дружбе" возобновлен", "приостановлен", "в ближайшее время снова начнется": таких и подобных им сообщений за последние дни и недели было много. Что происходит на самом деле с главным российским экспортным нефтепроводом, кто виноват в его загрязнении, что делают пострадавшие стороны? Насколько это важно для России и Европы? DW объясняет.

А что с "Дружбой"? Ведь транзит обещали восстановить в начале мая…

Российские власти, действительно, обещали решить проблему в кратчайшие сроки, но они уже несколько раз переносились. Иностранные потребители по состоянию на 21 мая так и не начали получать сырье из "Дружбы". Скоро будет месяц как нефтепровод парализован. Украина и Беларусь сообщают о готовности возобновить подачу кондиционной нефти дальше по трубе, но Германия, Польша, Словакия и Чехия принимать поставки до сих пор не готовы из-за остающейся в трубах грязной нефти.

Почему грязная нефть застряла в "Дружбе"?

Проблема №1. Нужно найти решение, в какие резервуары поместить загрязненную нефть и как ее переработать. Учитывая, что норма хлоридов в этой нефти превышена в десятки раз, на доведение ее до кондиционного состояния могут уйти несколько месяцев и потребоваться миллионы тонн чистой нефти (куда грязную собираются понемногу подмешивать, не нарушая стандарты).

Проверка качества нефти на одном из НПЗ в России

Проверка качества нефти на одном из НПЗ в России

Проблема №2. Кто и когда оплатит расходы на утилизацию и компенсирует убытки? Стороны до сих пор не смогли договориться об этом. Россия обещает возместить доказанный ущерб.

Но европейские потребители просят банковских гарантий, что россияне оплатят расходы на ремонт и устранение последствий аварии, а российская сторона настаивает на том, что потребители должны сначала оплатить все расходы, а потом выставить счета поставщикам за убытки - так передает суть разногласий агентство Reuters со ссылкой на вовлеченные в спор компании. Тем временем два крупных импортера, Total и Eni, согласно данным Reuters, уже не заплатили за апрельские поставки трубопроводной нефти из РФ.

Авария на "Дружбе" - это важно?

Инцидент с "Дружбой", с одной стороны, - крупнейшая авария в российском ТЭКе за последние десятилетия. С другой - ее можно считать одной из самых незаметных: внимание к ней в России незначительное, а в Евросоюзе так и вообще до сих пор было минимальным. На международный уровень проблема вышла только 21 мая, когда власти Польши публично призвали "Россию и российские фирмы нести финансовую ответственность" за "ошибки", а также "как можно быстрее возобновить поставки чистой нефти".

Все говорят о росте нефтяных цен из-за угрозы военного конфликта в Персидском заливе, но по факту европейский импорт упал на 10 процентов прежде всего из-за проблем "Дружбы", на долю которой приходится больше 20 процентов от всего российского экспорта нефти (в 2018 году он составил около 260 млн тонн). Так что остановка работы нефтепровода не только затронула интересы сразу нескольких стран ЕС, но и наверняка оказала влияние на рост международных нефтяных котировок.

Трубы и резервуары нефтепровода Дружба (фото из архива)

Трубы и резервуары нефтепровода "Дружба" (фото из архива)

Последствия аварии для России не заканчиваются только имиджевыми и финансовыми потерями на международных рынках (считается, что за день простоя "Дружбы" Россия недосчитывается 80 миллионов долларов выручки), но и грозят проблемами на внутреннем рынке. 21 мая "Интерфакс" сообщил, что Российский топливный союз (РТС) пожаловался вице-премьеру Дмитрию Козаку на "неожиданное обострение" на топливном рынке уже самой России. На фоне необходимости компенсировать недопоставки по нефтепроводу "Дружба" и уменьшения предложения внутри РФ резкий рост цен на нефтепродукты, однако, неожиданным не кажется.

Из-за чего произошел сбой поставок российской нефти?

Грязная нефть попала в нефтепровод в начале-середине апреля 2019 года. Белорусский концерн "Белнефтехим " сообщил 19 апреля о том, что "в течение последних нескольких дней" по нефтепроводу "Дружба" поступает нефть плохого качества "с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту". Беларусь и Украина 24-26 апреля остановили поставки сначала светлых, а потом и темных нефтепродуктов, парализована оказалась работа обеих веток "Дружбы" - одна из них идет в Польшу и Германию (северная ветка), вторая - через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию (южная).

Схема нефтепровода Дружба

Схема нефтепровода "Дружба"

Хлорорганика используется, например, для нефтедобычи из истощенных месторождений и могла вместе с топливом попасть в трубопровод. "Транснефть" полагает, что попадание хлоридов было умышленным актом. Всего, по оценкам, загрязнено от 3 до 5 миллионов тонн нефти. Значительная часть - около полумиллиона тонн - поступила в российский порт Усть-Луга, откуда была погружена в танкеры.

Что делают пострадавшие компании?

Пострадавшие покупатели оказались вынуждены распечатать стратегические запасы нефти. Только Польша предоставила 800 тысяч тонн для своих НПЗ, Венгрия - еще 400 тысяч. Германия пока свои запасы не распечатала. Тем не менее нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Лойна на востоке ФРГ частично остановил свою работу. Решение, как сообщил французский нефтегазовый концерн Total, которому принадлежит этот НПЗ, связано с проведением технических проверок из-за поставок загрязненной нефти из России.

НПЗ в Лойне, Германия

НПЗ в Лойне, Германия

Покупатели нефти в танкерах отказались принимать некондиционное сырье. Теперь нефтетрейдеры пытаются решить проблему, отправив танкеры в Азию в надежде, что независимые китайские НПЗ смогут смешать ее до кондиционного состояния, передал Reuters. Цена на товар, по данным источников агентства, не определена, так как неизвестно, "как ее очистить и удастся ли это сделать вообще".

Публично только венгерская MOL согласилась разместить у себя загрязненную нефть, но в объеме всего 100 тысяч тонн, о чем DW писала 14 мая. Остальные хранят молчание. Пока публично компенсаций потребовали власти Польши, Беларуси и Казахстана, власти которого утверждают, что их нефть также была загрязнена в процессе транзита по "Дружбе".

Кто виноват?

Источник появления некондиционной нефти до сих пор не ясен, хотя российские власти уже назвали подозреваемых. По версии Следственного комитета (СК) РФ, в загрязнении нефтепровода виновато организованное преступное сообщество из Самарской области. Чтобы скрыть хищения нефти, преступники, считает СК, поставляли топливо с добавлениями хлорсодержащих соединений.

Контекст

В Евросоюзе нет паники из-за аварии на российском нефтепроводе. Но это не значит, что репутация России не понесла серьезного ущерба, рассказала в интервью DW эксперт по энергетике.

Объявленный в розыск из-за загрязнения трубопровода "Дружба" бизнесмен Роман Трушев прокомментировал DW обвинения в свой адрес и указал на возможный источник некондиционной нефти. (10.05.2019)

Грязная нефть, парализовавшая трубопровод "Дружба", дорого обойдется российской казне и усилит в ЕС сомнения в надежности РФ как поставщика энергоресурсов, считает Андрей Гурков. (30.04.2019)

Венгрия снова готова принимать нефть по трубопроводу "Дружба", и прием поставок этого сырья из России на станцию "Мозырь" в Беларуси возобновлен, сообщает "Укртранснафта". (21.05.2019)

Венгерская нефтяная компания MOL согласилась выкачать и разместить у себя часть загрязненной хлоридами нефти из нефтепровода "Дружба". (14.05.2019)

В интервью DW главный подозреваемый, бизнесмен и основатель компании "Петронефть" Роман Трушев обвинения в свой адрес и в адрес подозреваемых компаний назвал "поиском козлов отпущения". Он утверждает, что узел слива нефти в селе Николаевка Самарской области, на который пало подозрение, физически не способен заполнить нефтепровод тем количеством грязного топлива, которое оказалось в "Дружбе".  

И сколько простой еще продлится?

Вероятно, намного дольше, чем обещают официальные лица в России. Власти Польши, например, пожаловались "на отсутствие реакции со стороны российских поставщиков нефти на просьбу польских НПЗ дать надежный график отвода загрязненной нефти из всего трубопровода российской стороной". Только в ветке нефтепровода на территории Польши скопилось, по разным оценкам, порядка 8-9 миллионов баррелей грязной нефти.

Судя по словам польских официальных лиц, договоренностей о том, что польские НПЗ возьмут на себя выкачку грязной нефти, нет. Reuters передал, что существовал план по утилизации на НПЗ в Лойне, но он провалился. Теперь стороны проверяют другие варианты, включая реверсные поставки некондиционного топлива обратно в Россию.

Даже если план будет найден, не обойтись без проверки состояния трубопровода. В результате попадания нефти с превышенной долей хлорсодержащих соединений "Дружба", а также НПЗ, на которые попала загрязненная нефть, могли получить серьезные повреждения: хлориды вызывают коррозию.

Единственным пунктом приема российской нефти вечером 21 мая был венгерский участок "Фенешлитке", как сообщила украинская компания "Укртранснафта". Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что возобновит частичный прием нефти из "Дружбы" на этой неделе.

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    Автор: Андрей Гурков


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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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