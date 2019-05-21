Быстро "Дружба" не наладится: нефтепроводу грозит простой

"Транзит российской нефти по "Дружбе" возобновлен", "приостановлен", "в ближайшее время снова начнется": таких и подобных им сообщений за последние дни и недели было много. Что происходит на самом деле с главным российским экспортным нефтепроводом, кто виноват в его загрязнении, что делают пострадавшие стороны? Насколько это важно для России и Европы? DW объясняет.

А что с "Дружбой"? Ведь транзит обещали восстановить в начале мая…

Российские власти, действительно, обещали решить проблему в кратчайшие сроки, но они уже несколько раз переносились. Иностранные потребители по состоянию на 21 мая так и не начали получать сырье из "Дружбы". Скоро будет месяц как нефтепровод парализован. Украина и Беларусь сообщают о готовности возобновить подачу кондиционной нефти дальше по трубе, но Германия, Польша, Словакия и Чехия принимать поставки до сих пор не готовы из-за остающейся в трубах грязной нефти.

Почему грязная нефть застряла в "Дружбе"?

Проблема №1. Нужно найти решение, в какие резервуары поместить загрязненную нефть и как ее переработать. Учитывая, что норма хлоридов в этой нефти превышена в десятки раз, на доведение ее до кондиционного состояния могут уйти несколько месяцев и потребоваться миллионы тонн чистой нефти (куда грязную собираются понемногу подмешивать, не нарушая стандарты).

Проверка качества нефти на одном из НПЗ в России

Проблема №2. Кто и когда оплатит расходы на утилизацию и компенсирует убытки? Стороны до сих пор не смогли договориться об этом. Россия обещает возместить доказанный ущерб.

Но европейские потребители просят банковских гарантий, что россияне оплатят расходы на ремонт и устранение последствий аварии, а российская сторона настаивает на том, что потребители должны сначала оплатить все расходы, а потом выставить счета поставщикам за убытки - так передает суть разногласий агентство Reuters со ссылкой на вовлеченные в спор компании. Тем временем два крупных импортера, Total и Eni, согласно данным Reuters, уже не заплатили за апрельские поставки трубопроводной нефти из РФ.

Авария на "Дружбе" - это важно?

Инцидент с "Дружбой", с одной стороны, - крупнейшая авария в российском ТЭКе за последние десятилетия. С другой - ее можно считать одной из самых незаметных: внимание к ней в России незначительное, а в Евросоюзе так и вообще до сих пор было минимальным. На международный уровень проблема вышла только 21 мая, когда власти Польши публично призвали "Россию и российские фирмы нести финансовую ответственность" за "ошибки", а также "как можно быстрее возобновить поставки чистой нефти".

Все говорят о росте нефтяных цен из-за угрозы военного конфликта в Персидском заливе, но по факту европейский импорт упал на 10 процентов прежде всего из-за проблем "Дружбы", на долю которой приходится больше 20 процентов от всего российского экспорта нефти (в 2018 году он составил около 260 млн тонн). Так что остановка работы нефтепровода не только затронула интересы сразу нескольких стран ЕС, но и наверняка оказала влияние на рост международных нефтяных котировок.

Трубы и резервуары нефтепровода "Дружба" (фото из архива)

Последствия аварии для России не заканчиваются только имиджевыми и финансовыми потерями на международных рынках (считается, что за день простоя "Дружбы" Россия недосчитывается 80 миллионов долларов выручки), но и грозят проблемами на внутреннем рынке. 21 мая "Интерфакс" сообщил, что Российский топливный союз (РТС) пожаловался вице-премьеру Дмитрию Козаку на "неожиданное обострение" на топливном рынке уже самой России. На фоне необходимости компенсировать недопоставки по нефтепроводу "Дружба" и уменьшения предложения внутри РФ резкий рост цен на нефтепродукты, однако, неожиданным не кажется.

Из-за чего произошел сбой поставок российской нефти?

Грязная нефть попала в нефтепровод в начале-середине апреля 2019 года. Белорусский концерн "Белнефтехим " сообщил 19 апреля о том, что "в течение последних нескольких дней" по нефтепроводу "Дружба" поступает нефть плохого качества "с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту". Беларусь и Украина 24-26 апреля остановили поставки сначала светлых, а потом и темных нефтепродуктов, парализована оказалась работа обеих веток "Дружбы" - одна из них идет в Польшу и Германию (северная ветка), вторая - через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию (южная).

Схема нефтепровода "Дружба"

Хлорорганика используется, например, для нефтедобычи из истощенных месторождений и могла вместе с топливом попасть в трубопровод. "Транснефть" полагает, что попадание хлоридов было умышленным актом. Всего, по оценкам, загрязнено от 3 до 5 миллионов тонн нефти. Значительная часть - около полумиллиона тонн - поступила в российский порт Усть-Луга, откуда была погружена в танкеры.

Что делают пострадавшие компании?

Пострадавшие покупатели оказались вынуждены распечатать стратегические запасы нефти. Только Польша предоставила 800 тысяч тонн для своих НПЗ, Венгрия - еще 400 тысяч. Германия пока свои запасы не распечатала. Тем не менее нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Лойна на востоке ФРГ частично остановил свою работу. Решение, как сообщил французский нефтегазовый концерн Total, которому принадлежит этот НПЗ, связано с проведением технических проверок из-за поставок загрязненной нефти из России.

НПЗ в Лойне, Германия

Покупатели нефти в танкерах отказались принимать некондиционное сырье. Теперь нефтетрейдеры пытаются решить проблему, отправив танкеры в Азию в надежде, что независимые китайские НПЗ смогут смешать ее до кондиционного состояния, передал Reuters. Цена на товар, по данным источников агентства, не определена, так как неизвестно, "как ее очистить и удастся ли это сделать вообще".

Публично только венгерская MOL согласилась разместить у себя загрязненную нефть, но в объеме всего 100 тысяч тонн, о чем DW писала 14 мая. Остальные хранят молчание. Пока публично компенсаций потребовали власти Польши, Беларуси и Казахстана, власти которого утверждают, что их нефть также была загрязнена в процессе транзита по "Дружбе".

Кто виноват?

Источник появления некондиционной нефти до сих пор не ясен, хотя российские власти уже назвали подозреваемых. По версии Следственного комитета (СК) РФ, в загрязнении нефтепровода виновато организованное преступное сообщество из Самарской области. Чтобы скрыть хищения нефти, преступники, считает СК, поставляли топливо с добавлениями хлорсодержащих соединений.

В интервью DW главный подозреваемый, бизнесмен и основатель компании "Петронефть" Роман Трушев обвинения в свой адрес и в адрес подозреваемых компаний назвал "поиском козлов отпущения". Он утверждает, что узел слива нефти в селе Николаевка Самарской области, на который пало подозрение, физически не способен заполнить нефтепровод тем количеством грязного топлива, которое оказалось в "Дружбе".

И сколько простой еще продлится?

Вероятно, намного дольше, чем обещают официальные лица в России. Власти Польши, например, пожаловались "на отсутствие реакции со стороны российских поставщиков нефти на просьбу польских НПЗ дать надежный график отвода загрязненной нефти из всего трубопровода российской стороной". Только в ветке нефтепровода на территории Польши скопилось, по разным оценкам, порядка 8-9 миллионов баррелей грязной нефти.

Судя по словам польских официальных лиц, договоренностей о том, что польские НПЗ возьмут на себя выкачку грязной нефти, нет. Reuters передал, что существовал план по утилизации на НПЗ в Лойне, но он провалился. Теперь стороны проверяют другие варианты, включая реверсные поставки некондиционного топлива обратно в Россию.

Даже если план будет найден, не обойтись без проверки состояния трубопровода. В результате попадания нефти с превышенной долей хлорсодержащих соединений "Дружба", а также НПЗ, на которые попала загрязненная нефть, могли получить серьезные повреждения: хлориды вызывают коррозию.

Единственным пунктом приема российской нефти вечером 21 мая был венгерский участок "Фенешлитке", как сообщила украинская компания "Укртранснафта". Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что возобновит частичный прием нефти из "Дружбы" на этой неделе.

_______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Путин и Шрёдер начинают вместе рулить Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Пост канцлера или пост в "Газпроме"? Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Подписание за десять дней до выборов Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Новый сотрудник "Газпрома" Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Вовсе не свадебный генерал На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Агитация за "Южный поток" На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России "Северный поток": дело сделано 8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Новая задача: борьба с санкциями С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Непоколебимая дружба Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Тайное назначение в Nord Stream 2 4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Командировка в Париж В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Карьера в "Роснефти" В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Акция протеста в Берлине За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Прыжок в большую нефть А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Украина требует санкций против Шрёдера 18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков Автор: Андрей Гурков

