Был ли Гитлер блестящим оратором?

Репутация харизматического оратора, увлекающего массы, была почти у каждого известного политического лидера: у Ленина, Кастро, Гитлера... Насколько эта репутация соответствует истине? Вопрос не праздный: ответ на него поможет лучше понять причины успеха сегодняшних популистских лидеров. В Германии ученые попытались ответить на него на конкретном примере.

В 1933 году к власти в Германии пришла нацистская партия (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия - НСДАП). До этого, за шесть предыдущих лет, в стране прошли пять парламентских выборов, а также выборы рейхспрезидента. Поддержка избирателями НСДАП выросла в этот период с трех до 44 процентов. Лидер НСДАП Адольф Гитлер за это время более 450 раз выступал перед публикой. В какой степени его выступления повлияли на рост популярности национал-социалистов и на их успех на выборах 1933 года? Это стало темой исследования, проведенного сейчас немецкими учеными. С одним из них, Петером Зельбом (Peter Selb), профессором университета в Констанце, побеседовала корреспондент DW.

DW: В вашем исследовании вы приходите к выводу, что выступления Гитлера в ходе предвыборных кампаний НСДАП сыграли незначительную роль в успехе его партии на выборах. Означает ли это, что Гитлер был плохим оратором?

Петер Зельб: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть скорее специалистом по риторике, чем социологом. Дело в том, что мы не рассматривали содержание речей Гитлера. Нас интересовал лишь вопрос, где и когда он выступал. Мы сравнивали результаты выборов, то есть то, как голосовали в избирательных округах, в которых выступал Гитлер, с результатами в округах, где он не выступал, и пришли к выводу, что эти результаты мало отличаются друг от друга.

- Был ли такой вывод неожиданным для вас?

- Это зависит от того, с какой точки зрения на него посмотреть. Эмпирические исследования эффективности предвыборных кампаний проводятся уже несколько десятилетий. В этой области минимальный эффект избирательных кампаний является практически стандартным результатом. При этом, правда, исследования концентрируются на предвыборных кампаниях, которые являются разноплановыми и сбалансированными между разными кандидатами.

В данном же историческом случае ситуация была совершенно иной. Здесь наблюдался сильный дисбаланс сил, так как Гитлер был значительно активнее, чем представители других партий. Кроме того, парламентский путь к власти был лишь тактическим ходом для национал-социалистов, так как попытка прийти к власти революционным путем ("пивной путч") закончилась для Гитлера в 1923 году тюремным заключением. Учитывая этот факт, результаты нашего исследования действительно несколько неожиданны.

- Можно ли сказать, что ранее исследователи придавали бóльшее значение публичным выступлениям Гитлера?

- Эмпирических исследований на эту тему не так уж много. Среди историков распространено мнение, что национал-социалистическая пропаганда сыграла определенную роль в укреплении позиций НСДАП. На первый взгляд, можно найти признаки, указывающие на действенность предвыборных кампаний и риторики Гитлера. Есть много рассказов очевидцев, которые лично слушали речи Гитлера и которых эти речи захватывали и убеждали. С другой стороны, укрепление позиций НСДАП приходится на то время, когда Гитлер был наиболее активен как оратор. НСДАП в значительной степени стагнировала – как в том, что касается ее показателей на выборах, так и в организационном смысле, – когда Гитлер находился в заключении в 1923-1924 годах и тогда, когда в Веймарской республике действовали законы, запрещавшие Гитлеру выступать публично. Собственно, сам по себе факт, что власти наложили этот запрет, говорит о том, что они считали: Гитлер является очень сильным, а потому опасным оратором.

- Представленные вами данные опровергают эту точку зрения. Но что же тогда помогло партии Гитлера прийти к власти?

- Этот вопрос мы не рассматривали. В нашем исследовании мы сделали упор на изучение эффекта предвыборных кампаний НСДАП, в частности, выступлений Гитлера. Но есть множество исследований о причинах краха Веймарской республики. Факторы, которые называются в этих исследованиях: экономический кризис, недостаточная поддержка демократий со стороны элит и народных масс, слабые институты власти... Все это - весьма очевидные факторы.

- Вы рассматривали в вашем исследовании период до прихода нацистов к власти. Чем отличаются публичные выступления Гитлера в этот период от времени, когда он находился у власти?

- Есть исследования, которые показывают сильный и продолжительный эффект нацистской пропаганды после прихода Гитлера к власти в январе 1933 года и вплоть до окончания национал-социалистической эры в 1945 году. Ясно, однако, что для того, чтобы добиться такого результата, был нужен более или менее полный контроль над обществом.

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