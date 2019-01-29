 Был ли Гитлер блестящим оратором? | История | DW | 30.01.2019

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История

Был ли Гитлер блестящим оратором?

За последние шесть лет до прихода к власти нацистская партия улучшила свой результат на выборах в Германии почти в 15 раз! Какую роль сыграли в этом выступления Гитлера?

Народ приветствует своего фюрера. 1938 год

Народ приветствует своего "фюрера". 1938 год

Репутация харизматического оратора, увлекающего массы, была почти у каждого известного политического лидера: у Ленина, Кастро, Гитлера... Насколько эта репутация соответствует истине? Вопрос не праздный: ответ на него поможет лучше понять причины успеха сегодняшних популистских лидеров. В Германии ученые попытались ответить на него на конкретном примере.

В 1933 году к власти в Германии пришла нацистская партия (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия - НСДАП). До этого, за шесть предыдущих лет, в стране прошли пять парламентских выборов, а также выборы рейхспрезидента. Поддержка избирателями НСДАП выросла в этот период с трех до 44 процентов. Лидер НСДАП Адольф Гитлер за это время более 450 раз выступал перед публикой. В какой степени его выступления повлияли на рост популярности национал-социалистов и на их успех на выборах 1933 года? Это стало темой исследования, проведенного сейчас немецкими учеными. С одним из них, Петером Зельбом (Peter Selb), профессором университета в Констанце, побеседовала корреспондент DW.

DW: В вашем исследовании вы приходите к выводу, что выступления Гитлера в ходе предвыборных кампаний НСДАП сыграли незначительную роль в успехе его партии на выборах. Означает ли это, что Гитлер был плохим оратором?

Петер Зельб: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть скорее специалистом по риторике, чем социологом. Дело в том, что мы не рассматривали содержание речей Гитлера. Нас интересовал лишь вопрос, где и когда он выступал. Мы сравнивали результаты выборов, то есть то, как голосовали в избирательных округах, в которых выступал Гитлер, с результатами в округах, где он не выступал, и пришли к выводу, что эти результаты мало отличаются друг от друга.

- Был ли такой вывод неожиданным для вас?

- Это зависит от того, с какой точки зрения на него посмотреть. Эмпирические исследования эффективности предвыборных кампаний проводятся уже несколько десятилетий. В этой области минимальный эффект избирательных кампаний является практически стандартным результатом. При этом, правда, исследования концентрируются на предвыборных кампаниях, которые являются разноплановыми и сбалансированными между разными кандидатами.

Контекст

80 лет назад в Лондоне прошла выставка, которая стала важным ответом на экспозицию "Дегенеративное искусство", организованную нацистами. (30.11.2018)

22 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Ганса Шолля - создателя и активного участника молодежной подпольной организации "Белая роза", казненного нацистами. (22.09.2018)

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На съезды НСДАП (Национал-социалистической рабочей партии Германии) в Нюрнберге собиралось до полумиллиона участников и зрителей. (26.08.2009)

Кому, как не близким и знавшим его людям, знать, что это был за человек. О нацистском диктаторе рассказывают его современники в документальном фильме "Wer war Hitler". (28.06.2017)

В данном же историческом случае ситуация была совершенно иной. Здесь наблюдался сильный дисбаланс сил, так как Гитлер был значительно активнее, чем представители других партий. Кроме того, парламентский путь к власти был лишь тактическим ходом для национал-социалистов, так как попытка прийти к власти революционным путем ("пивной путч") закончилась для Гитлера в 1923 году тюремным заключением. Учитывая этот факт, результаты нашего исследования действительно несколько неожиданны.

- Можно ли сказать, что ранее исследователи придавали бóльшее значение публичным выступлениям Гитлера?

- Эмпирических исследований на эту тему не так уж много. Среди историков распространено мнение, что национал-социалистическая пропаганда сыграла определенную роль в укреплении позиций НСДАП. На первый взгляд, можно найти признаки, указывающие на действенность предвыборных кампаний и риторики Гитлера. Есть много рассказов очевидцев, которые лично слушали речи Гитлера и которых эти речи захватывали и убеждали. С другой стороны, укрепление позиций НСДАП приходится на то время, когда Гитлер был наиболее активен как оратор. НСДАП в значительной степени стагнировала – как в том, что касается ее показателей на выборах, так и в организационном смысле, – когда Гитлер находился в заключении в 1923-1924 годах и тогда, когда в Веймарской республике действовали законы, запрещавшие Гитлеру выступать публично. Собственно, сам по себе факт, что власти наложили этот запрет, говорит о том, что они считали: Гитлер является очень сильным, а потому опасным оратором.

- Представленные вами данные опровергают эту точку зрения. Но что же тогда помогло партии Гитлера прийти к власти?

-  Этот вопрос мы не рассматривали. В нашем исследовании мы сделали упор на изучение эффекта предвыборных кампаний НСДАП, в частности, выступлений Гитлера. Но есть множество исследований о причинах краха Веймарской республики. Факторы, которые называются в этих исследованиях: экономический кризис, недостаточная поддержка демократий со стороны элит и народных масс, слабые институты власти... Все это - весьма очевидные факторы.

- Вы рассматривали в вашем исследовании период до прихода нацистов к власти. Чем отличаются публичные выступления Гитлера в этот период от времени, когда он находился у власти?

- Есть исследования, которые показывают сильный и продолжительный эффект нацистской пропаганды после прихода Гитлера к власти в январе 1933 года и вплоть до окончания национал-социалистической эры в 1945 году. Ясно, однако, что для того, чтобы добиться такого результата, был нужен более или менее полный контроль над обществом.

Смотрите также: 

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

Ссылки в интернете

Краткое содержание исследования о влиянии предвыборных выступлений Гитлера на успехи НСДАП на немецком языке

Страница Петера Зельба на сайте университета Констанца

Аудио- и видеофайлы по теме

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера  

Немцам стыдно: в Германии возмущены словами главы АдГ о Гитлере (05.06.2018)  

1945 год: "танкист" Геринга  

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