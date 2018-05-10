Бывший премьер-министр Малайзии предстал перед судом

В Куала-Лумпуре в среду, 3 апреля, начался судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, обвиняемого в коррупции и хищении нескольких сотен миллионов евро. Если вина 65-летнего Разака будет доказана, его могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

По данным следствия, Наджиб Разак, занимая должность главы правительства страны, создал фонд 1MDB, из которого перечислил на личные банковские счета более чем 600 млн евро (в пересчете) из государственных средств. Разак отвергает все обвинения.



Наджиб Разак занимал премьерский пост с 2009 по 2018 годы и покинул его после того, как в мае 2018-го на парламентских выборах в стране впервые за последние более чем 60 лет победила оппозиция. Коалиция "Альянс надежды", в состав которой входят пять партий, получила 113 из 222 мест в Палате представителей конституционной монархии.

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