 Бывший премьер-министр Малайзии предстал перед судом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2019

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Мир

Бывший премьер-министр Малайзии предстал перед судом

Наджиба Разака обвиняют в коррупции и хищении нескольких сотен миллионов евро. Во главе правительства страны он находился с 2009 по 2018 годы.

Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак (фото из архива)

Наджиб Разак (фото из архива)

В Куала-Лумпуре в среду, 3 апреля, начался судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, обвиняемого в коррупции и хищении нескольких сотен миллионов евро. Если вина 65-летнего Разака будет доказана, его могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Контекст

Ранее СМИ уличили Наджиба Разака в злоупотреблениях, допущенных при использовании средств Национального фонда развития. С 2013 года на личные счета премьера поступило более 600 млн евро. (29.08.2015)

По данным следствия, Наджиб Разак, занимая должность главы правительства страны, создал фонд 1MDB, из которого перечислил на личные банковские счета более чем 600 млн евро (в пересчете) из государственных средств. Разак отвергает все обвинения.

Наджиб Разак занимал премьерский пост с 2009 по 2018 годы и покинул его после того, как в мае 2018-го на парламентских выборах в стране впервые за последние более чем 60 лет победила оппозиция. Коалиция "Альянс надежды", в состав которой входят пять партий, получила 113 из 222 мест в Палате представителей конституционной монархии.

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    Автор: Екатерина Венкина


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