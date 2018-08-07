Бывший офицер МНЕС - о войне РФ и Грузии, выпивших сепаратистах и спасенной корове

"Успех миссии - в том, что ничего серьезного там не случилось, хотя это звучит не так уж и привлекательно", - подводит итоги своей работы в Грузии Ханс-Хайнрих Шнайдер (Hans-Heinrich Schneider). До недавнего времени он возглавлял один из трех полевых офисов миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС). Ее цель - способствовать стабилизации ситуации в регионе после конфликта вокруг самопровозглашенной республики Южная Осетия в августе 2008 года. В интервью DW Шнайдер, который сейчас живет в бывшей столице ФРГ Бонне, поделился личным мнением о ситуации в пограничном районе между Грузией и Южной Осетией.

DW: Миссия Евросоюза носит наблюдательный характер. Значит ли это, что вы никогда не пытались становиться посредником между конфликтующими сторонами? Есть ли какая-нибудь история, наиболее ярко характеризующая повседневную жизнь людей в регионе?

Ханс-Хайнрих Шнайдер: Представьте: в доме, который мы у нас в Бонне сразу же выставили бы под снос, живут три поколения одной семьи. И все три поколения зависят от одной коровы, которая в какой-то момент переходит границу. И вот вам человеческий аспект миссии: в этот момент во двор дома въезжает наша машина, и кто-то из членов семьи кричит: "Это ЕС, они помогут".

Ханс-Хайнрих Шнайдер

Но мандат миссии - исключительно мониторинг, наблюдение за происходящим и информирование руководства в Брюсселе и странах ЕС. Именно оно будет принимать решения. Сама миссия не может реализовывать какие-либо проекты. Но эта конкретная семья возлагает на нас надежду. Насколько я могу для этого использовать свой мандат, мои каналы связи, например контакты с российскими пограничниками, которые говорят, что независимая Южная Осетия пригласила их защищать границу, которую мы никогда не признаем, но которая существует в реальности? И тогда приходилось говорить их командиру: "Мой дорогой Коля, ты можешь как-то помочь? Повлияй на осетин, чтобы корова вернулась".

- Семья-то получила обратно свою корову?

- Да!... Видите ли, миссия находится в регионе уже почти 10 лет. И успех в том, что ничего серьезного с тех пор там не случилось. Может, это не всегда то, чего ты лично ожидаешь, участвуя в такой миссии, и не очень привлекательно звучит в интервью журналистам, - но это тоже успех, и это надо прочувствовать.

- Правда ли, что в те годы периодически совершались попытки сдвинуть границу с югоосетинской стороны глубже на территорию Грузии?

- Я улыбаюсь, потому что думаю, что вы стали жертвой грузинской пропаганды. Надо понимать, что граница - мы ее называем ABL, administrative boundary line, "административная пограничная линия", грузины - "оккупационной линией", а осетины - "госграницей" - основывается еще на изданных Генштабом картах административных границ СССР 1984 года. Были разные издания и редактуры, конечно, но суть примерно одна. Просто Грузия не хочет признавать эту линию - по понятным политическим причинам. С 2009 года военнослужащие российской армии заняли позиции согласно этим старым картам и постепенно превратили их в границу.

Щит на границе между Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией

Приведу один пример: самая южная часть шоссе между Тбилиси и Гори по направлению к Батуми. ABL проходит там на расстоянии в 200-300 метров от трассы. Россияне или осетины поставили там зеленые щиты: "Внимание, государственная граница". Поначалу они находились в глубине территории, а позже их поставили непосредственно на границе. Какой был крик!

На самом деле для конкретного фермера, который рядом на поле работал, это проблема. Мы, немцы, с нашим опытом жизни в разделенной Германии, сказали бы так: поговорите об этом конкретном участке границы, добейтесь того, чтобы этот фермер мог работать на своем поле. Грузины говорят: нет, это сепаратисты, мы не будем с ними вести переговоры. Я лично тоже считаю, что не надо ничего дарить, но если можно чего-либо добиться для своего населения, то надо начинать разговаривать с другой стороной, как бы ты ее ни называл: сепаратисты, враги, воры...

- Весной 2008 года НАТО открыла для Грузии перспективу членства в альянсе. Потом была война. Некоторые считают, что Запад бросил Тбилиси, не оказав военной помощи, другие, наоборот, уверены, что США и ЕС могли более решительно дать Тбилиси понять, что не следует пытаться силой вернуть контроль над мятежными регионами. Как считаете вы?

- Думаю, что Запад сделал много шагов, но все - нерешительно. Приезжали Кондолиза Райс (тогдашняя госсекретарь США. - Ред.) и, кажется, Франк-Вальтер Штайнмайер (тогдашний министр иностранных дел ФРГ. - Ред.). Бессмысленно сейчас говорить о том, кто был первым: невиновных в том конфликте нет. Подготовка Грузии к военному решению территориальной проблемы сегодня бесспорна. Многочисленные американские советники могли бы предупредить: "Дорогой президент Саакашвили, у вас имеется прекрасный опыт бескровного возвращения контроля над Аджарией. Да, кровавая война в Абхазии делает ситуацию сложнее, но путь к мирному решению еще открыт. И уж тем более открыт путь примирения с Южной Осетией. Вы можете делать всё, но только не применяйте оружие. Иначе вам не увидеть ни членства в НАТО, ни экономических выгод от партнерских программ с Западом". Но шанс сказать это прямо был тогда упущен.

- На саммите в июле этого года члены НАТО подтвердили, что в будущем у Грузии имеется шанс вступления в альянс. Как вы оцениваете этот шанс?

- Я считаю, что, исходя из самих принципов НАТО, это немыслимо. Да, важно открыть для Грузии перспективу вступления, но на пути в альянс страна должна решить еще очень много проблем. С неконтролируемыми границами, с нерешенным территориальным вопросом государство не может стать членом НАТО. Вместе с тем заявить сегодня о невозможности вступления означало бы отнять у людей надежду и осложнить их новые шаги в правильном направлении.

- Конфликт вокруг Южной Осетии и Абхазии считался "замороженным". В 2008 году на пять дней он вспыхнул. Сегодня это снова "замороженный конфликт"?

- Хотя это и не является позицией Евросоюза, лично я действительно считаю его "замороженным конфликтом". И собственно, все довольны таким положением дел - имею в виду крупных игроков на мировой арене. Простой пример: если изрядно выпивший осетинский сепаратист захочет взять в руки оружие и путем угроз отобрать у соседа трактор, он не сможет это сделать, так как организованная военная сила, как бы я к ней ни относился, осуществляет патрулирование границы и не допускает столкновений. С моральной стороны присутствие этой военной силы неправильно. Ей там делать нечего. Но в реальности эта сила не допустит такой конфликт. Она обеспечивает стабильность. Это и приводит меня к мысли о "замороженном конфликте".

Смотрите также:

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Заграждения на границе Заграждения из колючей проволоки в Диди Хурвалети, одном из приграничных сел Горийского района, российские пограничники установили весной 2012 года. Ограда прошла по селу, в результате чего на стороне, неподконтрольной Тбилиси, оказалось четыре грузинских семьи. Сегодня там осталась лишь одна семья Ванишвили. Валя и Давид Ванишвили не решаются покинуть дом, где прожили всю жизнь.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Валя Ванишвили Грузинская пенсионерка Валя Ванишвили оказалась оторванной от соседей по селу Диди Хурвалети. Переселиться на грузинскую сторону она не решается. Валя жалуется на нехватку продуктов питания. Кроме того, в местном магазине не принимают грузинские лари - только русские рубли. Приходится просить соседей и родственников покупать продукты в Грузии и передавать их через ограду.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Пост грузинской полиции В принципе любой желающий, в том числе и туристы, может посетить так называемую линию административной границы, за которой начинается Южная Осетия. Для этого необходимо заранее уведомить о своей поездке МВД Грузии. В целях безопасности перемещение по этой земле возможно только в сопровождении представителей грузинского МВД. Предупреждать о своем передвижении обязаны и местные сельчане.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Колючая проволока во дворе В селе Гугутианткари Горийского района российские пограничники установили колючую проволоку весной 2013 года. Здесь она проходит по домам и дворам. Таким образом, дом порой остается на одной стороне, а прилегающий сад - на другой. По данным осетинской стороны, эти заграждения представляют собой "инженерно-заградительные сооружения по периметру государственной границы республики Южная Осетия".

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Перебежчица поневоле Заблудившаяся корова оказалась на контролируемой российскими военными и осетинами территории. У хозяина могут возникнуть трудности с ее возвращением. Ведь каждый переход на "чужую" сторону может закончиться задержанием и штрафом за так называемое незаконное пересечение границы. В 2013 году около ста человек уже были задержаны.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Когда туалет расположен на "чужой" территории Этот дом раньше был гордостью семьи Гугутишвили из села Гугутианткари. Его хозяева после войны живут в здании школы. В апреле 2013 года колючая проволока появилась и в этом селе. После долгих переговоров семье удалось добиться возможности зайти в дом, но их сад и туалет расположен уже на "чужой" территории. Каждый поход в туалет может закончиться задержанием и штрафом.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Зеленые ворота Зеленая ограда близ села Дици Горийского района уже протянулась на 4 километра. Работы по ее возведению еще не закончены. Именно здесь, по информации официального Тбилиси, ограждение до 300 метров уходит вглубь подконтрольной грузинским властям территории. На одной из объездных дорог уже установлены ворота. По ту сторону виднеется табличка с надписью "Республика Южная Осетия".

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Гори Гори, центр региона Шида Картли и родина Сталина, наиболее сильно пострадал во время войны 2008 года. Отсюда до Тбилиси - 80 километров, а до так называемой линии административной границы - около 30 км. Город, полностью восстановленный после конфликта, привлекает множество иностранных туристов. Но его жители жалуются на высокую безработицу и надеются на нормализацию отношений с Россией.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Поселок для беженцев Шавшвеби Поселки из одноэтажных домов с красными или синими крышами можно встретить по дороге из Тбилиси на запад Грузии. В Шавшвеби с декабря 2008 года живут 563 человека, которые покинули свои жилища в ходе российско-грузинской войны. По официальным данным, всего с грузинской стороны в результате войны 2008 года своих домов лишились 24 700 человек, из них чуть больше половины живут в новых поселениях.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Галина Келехсаева надеется вернуться в родной дом Оптимизму и радушию Галины Келехсаевой можно позавидовать. Из-за августовской войны она вынуждена была с семьей покинуть родное село Диди Лиахви. Она рада приезду гостей, переживает, что не может принять их должным образом, и на прощание обнадеживает: "Мы обязательно вернемся в свои дома, я почему-то в это верю. А самое главное, чтобы был мир. Да, мы потеряли все, но мы остались в живых".

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Беженка с 22-летним стажем Нази Беруашвили Нази Беруашвили родом из Цхинвали, но во время первой грузино-осетинской войны начала 1990-х годов ей пришлось бежать из родного города в село Эредви. Война 2008 года вынудила ее оставить и дом в Эредви. Нази Беруашвили с гордостью показывает свое хозяйство. Беженка с 22-летним стажем уже не верит в свое возвращение в родные края.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Магазин на колесах в поселке для беженцев Манана Бачечиладзе (слева) с 2008 года содержит свой магазин на колесах в поселке беженцев Шавшвеби. Манана знает историю жизни многих своих покупателей. Например, Сидония Гочашвили (справа) осталась совершенно одна. Ее село Хейти было сожжено дотла. Дочь живет в другом городе, а сын попал в плен во время августовской войны, был избит до полусмерти, а позже погиб в автомобильной аварии. Автор: Амалия Оганджанян

