 Бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал 1,8 млрд долларов своему университету | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.11.2018

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Мир

Бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал 1,8 млрд долларов своему университету

Майкл Блумберг выступил против дискриминации небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование. Отныне решения о приеме не будет зависеть от благосостояния молодых людей.

Майкл Блумберг

Майкл Блумберг

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал университету Джона Хопкинса, в котором сам учился, 1,8 миллиарда долларов. Он объявил об этом в своем Twitter в воскресенье, 18 ноября, сообщив, что с помощью этих денег решение о принятии в него студентов будет приниматься "вслепую" (без учета имущественного положения абитуриентов – Ред.).

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В нижнесаксонском городе Ферден прошла традиционная церемония раздачи хлеба и соленой селедки - по завещанию знаменитого немецкого пирата Клауса Штёртебекера. (13.03.2018)

5 сентября - Международный день благотворительности. DW выяснила, на что и как часто немцы жертвуют свои деньги. (05.09.2018)

В написанной им колонке в издании The New York Times миллиардер объяснил причины, побудившие его принять это решение, в числе которых он назвал дискриминацию небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование. "Многочисленные исследования показывают, что студенты, независимо от уровня благосостояния их семей, после окончания колледжей получают равный доход. Но слишком много детей из семей с низким и средним, обладающие достаточной квалификацией, выкидываются (системой - Ред.)", - пишет Блумберг.

Миллиардер рассказал, что сам является выходцем из небогатой семьи - его отец работал бухгалтером и никогда не зарабатывал больше 6 тысячи долларов в год. Однако он смог учиться в университете, благодаря ссуде по линии национальной обороны и студенческой подработке. "Диплом университета Хопкинса открыл мне двери, которые в ином случае остались бы закрытыми, и позволил мне исполнить мою "американскую мечту", - написал Блумберг.

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  • Благотворительный аукцион Художники против СПИДа

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  • благотворительный аукцион Художники против СПИДа

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  • благотворительный аукцион Художники против СПИДа

    Благотворительный аукцион

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  • благотворительный аукцион Художники против СПИДа

    Благотворительный аукцион

    Жуткая женщина

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  • благотворительный аукцион Художники против СПИДа

    Благотворительный аукцион

    Оргстекло на обложке

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  • благотворительный аукцион Художники против СПИДа

    Благотворительный аукцион

    Не машите руками

    Знакомьтесь: профессор Хенрик Ханштайн (Henrik Hanstein), профессиональный аукционист. Во время торга свои руки лучше держать при себе. Случайно взмахнувшей рукой женщине из заднего ряда была продана фотография Мика Джаггера за 1500 евро. Когда недоразумение было выяснено, фотографию перекупила за 1400 евро пожилая дама. "Мы с Миком одного года рождения", - пояснила она.

  • благотворительный аукцион Художники против СПИДа

    Благотворительный аукцион

    Рекордный лот

    Сенсация! Скульптура, изображающая "крылатое нечто" авторства знаменитого (без всяких скидок) британского скульптора Тони Крэгга ушла за 90 тысяч евро. Творение тут же оккупировали телевизионщики. Зрители разродились осторожными аплодисментами. Рекорд в этот день никто не побил.

  • благотворительный аукцион Художники против СПИДа

    Благотворительный аукцион

    Загадочные кубики

    Кубики американца Мэтта Малликэна ушли почти за 3 тысячи евро, что очень неплохо для работы малоизвестного художника. Неужели "башни-близнецы", символизирующую американскую трагедию 11-го сентября как прощание с детством? Пусть об этом болит голова у покупателя.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Контекст

Благотворительный аукцион

В Бонне прошел благотворительный аукцион, на котором продавали произведения современного искусства. О том, за сколько приобретались эти произведения - в галерее DW. (21.05.2013)  

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