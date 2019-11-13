Бывший госсекретарь Тиллерсон раскритиковал Трампа

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с косвенной критикой президента США Дональда Трампа в связи с "украинским делом". "Ясно, что просить о личных услугах, используя активы Соединенных Штатов в качестве залога, неправильно", - заявил он в понедельник, 18 ноября в эфире телеканалу PBS. "Поэтому, если вы ищете какую-то личную выгоду и при этом используете американскую помощь зарубежным странам, американское оружие или американское влияние - это неправильно, и я думаю, что все это понимают", - добавил он.

Критики Трампа считают, что он воспользовался своим положением, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского, угрожая приостановить финансовую помощь Украине, если киевские власти не объявят о проведении расследования его против его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года, Джо Байдена, и его сына Хантера.

13 ноября в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США прошли первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампу. Открывая слушания, председатель комитета по разведке (демократ от штата Калифорния) Адам Шифф выразил уверенность, что расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена - не в национальных интересах Соединенных Штатов. По мнению Шиффа, Трамп "стремился к достижению своих личных политических интересов в ущерб национальной безопасности США".

Рекс Тиллерсон находился в должности госсекретаря США с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года.

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