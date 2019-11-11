Бывший главный санврач РФ назвал причины алкоголизма в России

Россия попала в число самых пьющих стран из-за слабого контроля за нелегальным спиртным и сомнительных инициатив властей, вредящих здоровью граждан. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью изданию "URA.RU" в понедельник, 11 ноября.

"У нас есть алкоголь, который не считается алкоголем, но продается. Есть неучтенное спиртное, которое нелегально производится нашими заводами. Ну и, конечно, все эти звучащие циничные предложения продавать пиво во время спортивных соревнований и превращать наши футбольные матчи в массовую попойку", - пояснил Онищенко.

Он также назвал губительным тот факт, что в России люди пьют редко, в основном, по выходным и праздникам, но зато в больших количествах.

Седьмая в списке

Ранее Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) обнародовала список самых пьющих стран, в котором Россия оказалась седьмой. Как следует из доклада ОЭСР, россияне потребляют ежегодно в среднем 11,1 литра чистого спирта. При этом по числу алкоголиков Россия занимает третье место, опережая США, но отставая от Венгрии. Первое место в мире по количеству алкоголиков занимает Латвия. Германия находится на 21 позиции.

По количеству потребляемого алкоголя лидирует Литва (12,3 литра чистого спирта в год на душу населения). На втором месте - Австрия (11,8 л), на третьем - Франция (11,7). За ними следуют Чехия, Люксембург, Ирландия, Латвия и Венгрия. Германия по данному показателю отстает от России лишь на одно место (8 позиция, 10,9 л).

В целом, ОЭСР констатировала снижение потребления алкоголя по всем мире с 10,7 л в 2007-м до 8,9 л - в 2017 году на душу населения.

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