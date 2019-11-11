Бывший главный санврач РФ назвал причины алкоголизма в России

Россия попала в число самых пьющих стран из-за слабого контроля за нелегальным спиртным и сомнительных инициатив властей, вредящих здоровью граждан. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью изданию "URA.RU" в понедельник, 11 ноября.
"У нас есть алкоголь, который не считается алкоголем, но продается. Есть неучтенное спиртное, которое нелегально производится нашими заводами. Ну и, конечно, все эти звучащие циничные предложения продавать пиво во время спортивных соревнований и превращать наши футбольные матчи в массовую попойку", - пояснил Онищенко.
Он также назвал губительным тот факт, что в России люди пьют редко, в основном, по выходным и праздникам, но зато в больших количествах.
Седьмая в списке
Ранее Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) обнародовала список самых пьющих стран, в котором Россия оказалась седьмой. Как следует из доклада ОЭСР, россияне потребляют ежегодно в среднем 11,1 литра чистого спирта. При этом по числу алкоголиков Россия занимает третье место, опережая США, но отставая от Венгрии. Первое место в мире по количеству алкоголиков занимает Латвия. Германия находится на 21 позиции.
По количеству потребляемого алкоголя лидирует Литва (12,3 литра чистого спирта в год на душу населения). На втором месте - Австрия (11,8 л), на третьем - Франция (11,7). За ними следуют Чехия, Люксембург, Ирландия, Латвия и Венгрия. Германия по данному показателю отстает от России лишь на одно место (8 позиция, 10,9 л).
В целом, ОЭСР констатировала снижение потребления алкоголя по всем мире с 10,7 л в 2007-м до 8,9 л - в 2017 году на душу населения.
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Живот как объект искусства
Именно ему - пивному животу - посвящена актуальная экспозиция в баварском городе Ингольштадте. Интерес публики превзошел ожидания организаторов. Среди посетителей, понятно, встречаются и обладатели такого брюшка. При взгляде на выставленные снимки они довольно ухмыляются: их живот стал объектом искусства! Около 40 инсталляций и фотографий показывает выставка "Все о пивном животике".
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Пузо против пресса
"Эти фотографии освобождают, раскрепощают, - считает директор немецкого Музея истории медицины, врач Марион Руизингер (Marion Ruisinger). - Ведь, как правило, нам показывают гладкий, подтянутый, идеальный пресс с кубиками". Живот же на выставке - круглый. Мы видим, скорее, только вершину айсберга. Необычные инсталляции в виде миниатюрных фигур придают этой части тела еще более комичный характер.
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Губит людей не пиво?
"В немецком языке есть выражение "bierernst", что означает "ну очень серьезно". Так вот наша задача заключалась в том, чтобы выставить пивной животик напоказ вовсе не серьезно, но при этом показать разрушительную силу алкоголя", - рассказывает директор музея.
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Пиво - живот, живот - не пиво
Можно ли назвать это здоровым? "Врач во мне говорит, что этот жир нужно сгонять, а как человек искусства я восхищаюсь игрой пропорций", - признается Марион Руизингер. По ее словам, если пить много пива, то брюхо появится непременно. Но вот наличие большого живота - еще не доказательство злоупотребления этим напитком. Такой живот можно заработать и шоколадом, и мясом, и мучными изделиями.
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Пузо вместо бочки
В словаре братьев Гримм, который считается наиболее полным этимологическим словарем немецкого языка, встречается около 150 словообразований, в составе которых есть "bier". Есть среди них и Bierbauch, дословно - "пивной живот". Только вот обозначает это понятие не пузо, а человека, который употребляет пиво в больших количествах. Пузо - вместо бочки для пива.
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Будни живота
Инсталляции и фотографии сделали Габриеле и Томас Ноймайер (Gabriele, Thomas Neumaier). Для выставки пара разработала 42 эскиза. Все это сцены, которые отображают жизнь в Баварии и Германии в целом. Так что показанные животы документируют еще и будни немецкого мужчины.
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Кастинг пивных животов
С миниатюрными фигурами Габриеле Ноймайер работает уже давно. А вот идея с животом - новая. Сколько животов изображено на фотографиях: один или несколько? "В фотосессии приняли участие двое мужчин, оба - из узкого круга моих знакомых, - рассказывает фотограф. - Впрочем, найти модель в Баварии мне было бы в любом случае несложно. А так я провела кастинг в домашних условиях".
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Такой любимый пивной животик
Какой мужчина привлекательнее - с накачанным прессом или животиком? В последнее время стало появляться все больше данных опросов, подтверждающих, что женщинам округлость живота нравится даже больше, чем кубики. Немецкие фотографы инсценировали живот как альпийские горы. Для них он - источник если не здоровья, то, по крайней мере, эстетического наслаждения.
Автор: Марина Борисова