 Бывший борец с коррупцией в Румынии выиграла у Бухареста в ЕСПЧ | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Бывший борец с коррупцией в Румынии выиграла у Бухареста в ЕСПЧ

В деле об увольнении Лауры Кодруцэ Кёвеши с поста главы Национального антикоррупционного управления Румынии судьи усмотрели нарушения двух статей Европейской конвенции по правам человека.

Бывший глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Кодруцэ Кёвеши

Бывший глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Кодруцэ Кёвеши

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал иск бывшей главы Национального антикоррупционного управления Румынии Лауры Кодруцэ Кёвеши против Бухареста. Об этом во вторник, 5 мая, сообщила пресс-служба ЕСПЧ. Как отмечается в сообщении, в "деле Кёвеши" судьи единогласно усмотрели в действиях румынских властей нарушение статей 6.1 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (право на свободу выражения мнений) Европейской конвенции по правам человека. Суд также отметил политическое вмешательство Бухареста в дела юстиции.

Кёвеши, занимающая сегодня пост руководителя европейской прокуратуры, опротестовала в ЕСПЧ свое незаконное увольнение с предыдущей должности зимой 2018 года. Социал-демократическое правительство Румынии было недовольно Кёвеши, которая за пять лет работы в антикоррупционной службе вскрыла злоупотребления различных высокопоставленных чиновников, мэров, депутатов. Пиком ее деятельности стало решение Высшего кассационного суда Румынии, приговорившего руководителя партии социал-демократов Ливиу Драгня к 3,5 года лишения свободы за злоупотребление властью.

Увольнение Кёвеши, которую в том числе обвинили в злоупотреблении служебным положением при критике осуществляемой правительством реформы системы юстиции, вызвало критику Евросоюза и массовые уличные акции протеста, жестоко подавленные правоохранителями. В своем решении ЕСПЧ отметил, что Кёвеши была вправе обсуждать реформу, потому что степень независимости юстиции оказывает влияние на проведение антикоррупционных расследований.

Смотрите также:

  • Протестующие на площади Победы в Бухаресте

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Долой правительство!

    Сотни тысяч человек ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как 31 января правительство декриминализовало ряд коррупционных преступлений. Уступив давлению, 5 февраля кабинет отменил скандальный декрет. Но в тот день на демонстрации вышли около 600 тысяч человек. На площади Победы в Бухаресте люди вместе включали мобильные телефоны, требуя отставки правительства.

  • Столкновения протестующих с полицией

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Градус насилия быстро снизился

    На вторую ночь протестов произошли небольшие столкновения демонстрантов с полицией. В Бухаресте были задержаны около двадцати человек, участвовавших в беспорядках. По данным СМИ, пострадали четверо полицейских и двое участников демонстрации. Но затем волнения внезапно стихли. Сотням сотрудников полиции и спецслужб стало нечего делать - протестующии подчеркнуто дистанцируются от насилия.

  • Электротехник из Бухареста Сорин Табан с самодельным плакатом

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    "Домой навсегда!"

    Электротехник из Бухареста Сорин Табан показывает надпись на своем самодельном плакате. Пункт первый: отмените декрет правительства. Пункт второй: идите домой. По мнению мужчины, протесты закончатся лишь тогда, когда правительство, контролируемое Социал-демократической партией (PSD), уйдет в отставку. "Старую коммунистическую элиту надо отстранить от власти навсегда!" - требует 53-летний рабочий.

  • Плакаты с лозунгами Нет выхода, убежать нельзя

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Правительство народного недоверия

    "Нет выхода, убежать нельзя", - написано на другом плакате. Демонстранты имеют в виду, что отставка ожидает правительство в любом случае, несмотря на отмену скандального декрета. "Откуда нам знать, что в следующем месяце они не попробуют сделать то же самое?" - спрашивает один из протестующих. "Просто мы больше не доверяем правительству. Они должны знать, что мы наблюдаем за ними!" - добавил он.

  • Протестующие в центре Бухареста

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    "Мы проснулись!"

    Гражданское общество в Румынии словно очнулось от долгой спячки. "Мы проснулись!" - скандировали сотни тысяч румын перед зданием правительства в Бухаресте. Между тем выборы в парламент состоялись лишь в декабре 2016 года. PSD под руководством Ливиу Драгни набрала около 46 процентов голосов и пришла к власти. При этом сам Драгня имеет судимость за мошенничество в ходе предвыборной кампании.

  • Участники протестов в Бухаресте

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Покончить с коррупцией

    Согласно декрету правительства, в отношении коррумпированных чиновников, нанесших ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Это могло коснуться и лидера социал-демократов Драгни, который как раз проходит по делу о служебном злоупотреблении (речь идет о сумме около 24 тысяч евро). Такой поворот событий вызвал у людей неприятное ощущение обмана.

  • Живая цепь из протестующих вокруг здания парламента

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Живая цепь вокруг парламента

    В ходе протестов 4 февраля граждане замкнули живую цепь и вокруг здания парламента. Председателем Сената является Кэлин Попеску-Тэричану, лидер мелкой партии ALDE, образовавшей правящую коалицию с PSD. Председатель менее значимой Палаты депутатов - сам Ливиу Драгня. "Так мы показываем, что это здание принадлежит не им, а нам", - пояснил Кристиан Наду, один из участников трехкилометровой цепи.

  • Участник акции протеста Михай Оприца, 31-летний IT-специалист

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Цель - отставка правительства

    "Правительство должно уйти", - настаивает Михай Оприца, 31-летний IT-специалист. Несмотря на мороз и снег, в воскресенье, 12 февраля, на площадь Победы вновь вышли около 60 тысяч человек. Частично удовлетворить народные требования не получится. "Если они пойдут нам навстречу, мы прекратим протесты, если нет - будем продолжать дальше, причем каждый день", - уверен демонстрант.

  • Плакаты в руках протестующих - политики в тюремных робах

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Протесты набирают ход

    "Воры, воры, вы воры!" - скандирует народ. Хотя правительству удалось преодолеть вотум недоверия в парламенте, самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года пока лишь набирают ход. На некоторых плакатах написано по-английски: "Мы не верим тебе" ("We don't beLIVIU"). Здесь обыгрывается имя главного социал-демократа Ливиу Драгня , которого называют еще "королем воров".

  • Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Обещания премьер-министра

    В самом неудобном положении оказался Сорин Гриндяну - премьер-министр Румынии, которого многие считают лишь пешкой в руках Драгни. После удачного для кабинета голосования в парламенте он пообещал, что правительство без надлежащего всестороннего обсуждения больше не будет утверждать инициативы, "которые могут вызвать сильные эмоции в обществе". Но удастся ли успокоить людей одними обещаниями?

  • Гигантский румынский флаг, изображенный с помощью огней тысяч смартфонов, которые подсвечивают красные, синие и желтые полоски бумаги

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Румынский Майдан

    Символом протеста стали огни тысяч смартфонов, подсвечивающих красные, синие и желтые полоски бумаги - гигантский румынский флаг. Правительство тянет время, рассчитывая на снижение накала протеста. Однако люди настроены серьезно и продолжают выходить на румынский Майдан, требуя продолжения борьбы с коррупцией и демократических реформ. Борьба за правовое государство переходит в следующую фазу.

    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


Смотреть видео 26:13

Как в Европе борются против коррупции - "Европа в фокусе" (29.01.2018)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как перед свержением Чаушеску - протесты в Румынии (02.02.2017)  

Этнический немец во главе Румынии бросает вызов коррупции (05.12.2014)  

Также по теме

Straßburg EGMR

Дмитрий Гудков обратился в ЕСПЧ из-за закона об оскорблении власти 28.10.2019

Политик считает, что отказ судебных органов России рассмотреть его иск нарушает его права, регламентированные различными статьями Европейской Конвенции по правам человека.

Реклама

Самые читаемые

Военные суда США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море  

Хроника пандемии: В Британии наибольшее число умерших от COVID-19 в Европе  

Правые экстремисты в Германии угрожают убийством политикам и журналистам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно