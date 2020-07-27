 Бывшие журналисты ″Ведомостей″ запускают новое СМИ | Новости из Германии о России | DW | 27.07.2020

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Россия

Бывшие журналисты "Ведомостей" запускают новое СМИ

Журналисты "Ведомостей", уволившиеся с приходом нового главного редактора Андрея Шмарова, осенью запустят медиапроект VTimes. Они уверены, что России нужны независимые СМИ и площадки для свободной дискуссии.

Ведомости и другие российские газеты

Бывшие сотрудники российской газеты "Ведомости", покинувшие издание в знак протеста против назначения на должность главного редактора Андрея Шмарова, объявили о запуске нового медиапроекта под названием VTimes. "Мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы", - говорится в заявлении создателей нового медиаресурса в понедельник, 27 июля.

По их замыслу, новый проект начнет работу осенью и будет освещать уже известные по "Ведомостям" темы, а также публиковать материалы о здоровье, экологии, ответственном потреблении и человеческом капитале. Основателю "Ведомостей" Дерку Сауэру отведена роль советника проекта. Он не будет инвестором или менеджером, подчеркивается в заявлении.

Андрей Шмаров исполнял обязанности главного редактора "Ведомостей" с конца марта 2020 года, а в середине июня был утвержден на этом посту. Тогда же газета сообщила, что все 5 заместителей главного редактора уволились в знак протеста. Шмаров "неоднократно нарушил действующие в издании редакционные нормы и правила", говорилось в сообщении редакции. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность ситуацией в авторитетном издании, призвав российские власти не вмешиваться в редакционную политику "Ведомостей".

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  • Фоторепортер в Эритрее

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    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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