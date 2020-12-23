Бургомистр Ибаха: Навальному понравилось наше гостеприимство

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному понравилось гостеприимство властей небольшого населенного пункта Ибах в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где он проходил реабилитацию после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщил DW бургомистр Ибаха Хельмут Кайзер (Helmut Kaiser) в четверг, 14 января.

Навальный "был восхищен восстанавливающей силой нашей природы и ландшафтов", а также тем обстоятельством, что в расположенных вдалеке от больших городов деревнях есть хорошая инфраструктура, отметил Кайзер. В ходе двух встреч в ратуше бургомистр рассказал оппозиционеру о жизни Ибаха, где проживают 360 человек, а также структуре и задачах его управления. Навальный особенно отметил гостеприимство властей Ибаха и поблагодарил за то, что получил здесь возможность спокойно отдохнуть "после нелегкого времени", продолжил Кайзер.

В середине октября на официальном сайте Ибаха появилось сообщение о приезде "вместе с семьей одного отдыхающего, публичной персоны, представляющей общественный интерес и требующей высокого уровня личной охраны". В связи с пребыванием Навального в Ибахе, расположенном в немецком туристическом регионе Шварцвальд, находилось большое число сотрудников полиции.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в искусственной коме почти три недели.

Проведя по просьбе "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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