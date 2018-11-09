Бунт в таджикской колонии: в кого стрелял спецназ

Бунт заключенных в колонии строгого режима ИТК-3 в Худжанде, произошедший вечером 7 ноября, - это несомненный эксцесс, хотя такие инциденты случаются в местах, где содержится особо опасный контингент заключенных. Так оценил произошедшее российский эксперт по безопасности Лев Корольков.

Подробности о бунте в таджикской колонии

Напомним, что если судить по опубликованным в СМИ сообщениям, то складывается следующая картина произошедшего. По информации зарегистрированного в Праге новостного сайта "Ахбор", два дежурных надзирателя заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, после чего все другие заключенные совершили нападение на тюремщиков.

Таджикская полиция

Ряд других СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что при нападении использовалось холодное оружие, а также, что его организовали сторонники "Исламского государства" (ИГ), находящиеся в колонии, или же члены движения "Хизб ут-Тахрир". 9 ноября информационный ресурс ИГ подтвердил, что зачинщиком бунта выступил отбывающий в колонии наказание боевик ИГ.

Далее, как можно понять по публикациям, основанным на словах людей, живущих по соседству с ИТК-3, и на сообщениях анонимных источников в силовых структурах и в медицинских учреждениях Таджикистана, заключенные сумели завладеть огнестрельным оружием, однако быстро прибывший милицейский спецназ ("Ахбор" говорит даже о силах ОМОНа и антитеррористического спецподразделения "Альфа"), подавил бунт.

"Как минимум два офицера - сотрудник колонии и спецназовец - при этом погибли, еще шесть сотрудников правоохранительных органов были ранены, число погибших заключенных составляет около двадцати пяти человек", - такую информацию распространило 8 ноября российское информационное агентство РИА "Новости". "Ахбор" сообщал о более чем сотне заключенных, получивших огнестрельные ранения. Говорится также и о том, что, возможно, во время бунта нескольким заключенным удалось совершить побег.

Почему со своей версией не торопится Душанбе

Таджикский оппозиционный политик, лидер запрещенной в стране Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддин Кабири в интервью DW в пятницу, 9 ноября, в Бонне сказал, что "с легкой руки журналистов" это событие начали приписывать то ИГ, то "Хизб ут-Тахрир", а некоторые российские ресурсы приписали это ПИВТ.

"По нашей информации, людей из ПИВТ в этой колонии нет, там, в основном сидят те, кто ближе к салафитам, ИГ и другим радикальным организациям. В тех тюрьмах, где сидят наши политзаключенные - члены ПИВТ, у них очень много проблем с заключенными-салафитами, причем последних поддерживают в этом надзиратели. Было несколько стычек между нашими представителями и представителями радикальных течений", - утверждает он.

Мухиддин Кабири

"Но, увы, не все журналисты разбираются в особенностях региона. Мне представляется, что основная причина бунта лежит на поверхности. Люди не выдержали оскорблений, которые они испытывают в колонии ежедневно. Когда заключенных вывели под дождем на улицу голыми и надолго заставили там оставаться, у одного из них не выдержали нервы, и он вышел из подчинения. Это пока основная версия, хотя могло быть всякое", - продолжает политик, сейчас проживающий в Европе в статусе политического беженца.

"Официальные источники в Душанбе до сих пор молчат, это усугубляет ситуацию, поскольку молчание рождает слухи. Вероятно, информация у властей есть, но она говорит не в их пользу, и они готовят другую версию, как было после событий в Дангаре, когда они выдумали совершенно другую историю, чем была в реальности", - полагает Мухиддин Кабири, напоминая о теракте, совершенном в отношении группы иностранных туристов в конце июля - тогда Душанбе обвинил в организации нападения ПИВТ, хотя ответственность за атаку взяла на себя ИГ.

А был ли организатор у бунта?

"Это Согдийская область, рядом граница, и колония одна из самых жестких, сидят там в основном "лихие ребята". Это контрабандисты, занимающиеся наркотрафиком, это ваххабиты. По моей информации, там сидят и те, кто действительно воевал в составе террористических организаций на Ближнем Востоке, но решил вернуться под гарантии властей в Душанбе. В том числе люди примкнувшего к ИГ, ставшего военным министром организации, и убитого в Сирии год назад командира ОМОНа Гулмурода Халимова. Они согласились вернуться в Таджикистан, а их по возвращении сразу определили в колонию, дав многолетние сроки", - отмечает Лев Корольков, и подчеркивает, что в ИТК-3 находились не просто опасные уголовники, а люди, имевшие боевой опыт.

Гулмурод Халимов (второй справа) и его сторонники в Сирии

По его словам, организацию бунта власти через неких анонимов в силовых структурах тут же приписали бойцу ИГ, который выхватил у охранника автомат, и открыл стрельбу по сотрудникам колонии.

"Хотя, видимо, бунт возник спонтанно. Если бы была подготовка, то расклад мог бы быть другим, и целью должен был бы быть прорыв из колонии. Впрочем, осуществления прорыва нельзя исключить - обычно в таких случаях реальная картина выясняется позже, и власти делятся информацией по мере поимки сбежавших, чтобы не поднимать панику. Поначалу всю колонию заключенные захватили, но когда по ним был открыт плотный огонь, то они разбежались", - так видит ситуацию в Худжанде собеседник DW.

Эмомали Рахмон любит использовать ОМОН

Действия сотрудников правоохранительных органов российский эксперт оценивает так: "У таджикских силовиков опыт есть. Но высокого профессионализма, специальных отработанных тактических алгоритмов действий в таких ситуациях, нет. Они стали палить в кого ни попадя". При этом, считает он, таджикские силовики знают, что президент Эмомали Рахмон их не будет наказывать за обилие крови. Скорее, полагает Корольков, после этого инцидента следует ожидать от президента усугубления его склонности к жестким мерам.

"Эмомали Рахмон - тертый калач, и он кидает подразделения ОМОН по стране, как пожарные команды при первых всполохах своего недовольства каким-либо неподчинением своей воле. Но, как сообщают мои контакты в Таджикистане, он "сидит на торфяном болоте". Им в стране крайне недовольны, причем недовольны достаточно влиятельные группы. Он чрезвычайно жесткий, его авторитаризм даст очки вперед тому или другому тоталитаризму. Поэтому не думаю, что этот инцидент побудит его смягчить курс. И тут была команда подавить бунт сразу, и не считаясь с жертвами. Силовики и не стали считаться, просто расстреляли заключенных. Думаю, что репрессии после этого будут еще более серьезные", - предполагает российский эксперт по безопасности.

Его тезис о склонности президента Таджикистана к использованию силовиков подтверждают события в столице Горно-Бадахшанского автономного округа (ГБАО) Хороге, где жители 6 ноября вышли на акцию протеста против присутствия в их регионе дополнительных подразделений ОМОНа, которые находятся там по приказу из Душанбе с середины октября.

"Думаю, что силовые структуры в Хороге, включая ОМОН, - это надолго. Эмомали Рахмон хотел быстро взять под полный контроль ГБАО, чтобы люди там, как по всей стране, жили уже не по закону, а по правилам, которые он им предписывает, вплоть до семейной жизни - сколько гостей приглашать, кому как одеваться или каким должен быть размер каблуков. Сейчас в Хороге у него это не вышло, но он будет предпринимать дальнейшие попытки добиться этого силовым путем. Он хочет всю страну "под ключ" передать своему преемнику, кому-то из семьи. Рахмон не хочет оставлять детям страну, где какой-то регион лично ему, его прихотям, не подчиняется", - прокомментировал этот аспект Мухиддин Кабири.

Смотрите также:

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Общее прошлое, похожее настоящее Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Сельское хозяйство отступает В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Политические эмигранты Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Смена президента С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Исламский фактор Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: 201-я военная база На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Преследования оппозиции Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Без свободы, но с ресурами В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Жизнь после Туркменбаши О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Зависимость от нефти Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Астана - визитная карточка Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Под руководством долгожителя Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Базы в Манасе и Канте Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Уже четыре президента В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года. Автор: Григорий Аросев

