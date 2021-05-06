Бундестаг ФРГ одобрил привилегии для привитых и переболевших ковидом

Германский бундестаг в четверг, 6 мая, одобрил распоряжение правительства страны о новых правах тех, кто получил прививку от COVID-19 или перенес это заболевание. Планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часаи ограничений на социальные контакты.

Документ был одобрен правительством Германии4 мая. Теперь он должен быть принят бундесратом (представительство федеральных земель). Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) говорил, что новые правила могут вступить в силу же 9 мая.

В Германии за последние сутки число случаев COVID-19 с начала пандемии выросло почти на 22 тысячи до более чем 3,47 млн. Минимум одной дозой вакцины на данный момент привиты более 25,4 млн жителей страны или 30,6% взрослого населения.

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