Бундестаг поддержал льготные условия для кредита Греции

Немецкий парламент в пятницу, 29 июня, поддержал договоренности стран Еврогруппы о льготных условиях для Греции после окончания третьей программы финансовой помощи. За документ проголосовали 409 из 642 присутствовавших на заседании депутатов, 226 высказались против, еще 7 воздержались, сообщается на сайте бундестага.

Предложенные меры позволят Греции 20 августа, когда закончится третья программа помощи, оставить позади восемь лет поддержки стран Еврогруппы и снова обрести финансовую самостоятельность, отметил на заседании глава Минфина ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он напомнил, что Греция до 2024 года также должна выплатить кредит Международного валютного фонда (МВФ) в размере 10 млрд евро и отметил, что Афины, реализовав много реформ, "находятся на верном пути".

Между тем против льготных условий для Афин единогласно высказались участвовавшие в голосовании депутаты трех из шести фракций бундестага - Свободной демократической партии (СвДП), Левой партии и Альтернативы для Германии (АдГ). Представитель СвДП (Christian Dürr) назвал новое соглашение по Греции четвертым пакетом финансовой помощи и обвинил правительство в несоблюдении принятых ранее бундестагом условий - в частности, требования об участии в программе помощи МВФ.

Греция получит 15 млрд евро

22 июня министры финансов стран Еврогруппы договорились о льготных условиях для Греции после окончания третьей программы финансовой помощи. Меры включают, в частности, продление действия кредитной помощи, а также предоставление дополнительного срока до начала погашения кредитов. Кроме того, Афины получат 15 миллиардов евро на создание резервного запаса, а также значительные послабления по возврату кредитов. Первоначально предполагалось, что Греция начнет возвращать кредиты в 2023 году, теперь этот срок отложен еще на десять лет.

В тот же день этого директор МВФ Кристин Лагард заявила о прекращении участия фонда в программе финансовой помощи Афинам. Дополнительные меры по поддержке выходящей из кризиса страны, о которых договорились министры финансов еврозоны, в среднесрочной перспективе улучшат стабильность долга и снизят риски рефинансирования Греции, заявила Лагард.

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