 Бундестаг поддержал льготные условия для кредита Греции | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2018

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Германия

Бундестаг поддержал льготные условия для кредита Греции

Предложенные меры позволят Греции 20 августа, когда закончится третья программа помощи, оставить позади 8 лет финансовой помощи и встать на ноги, отметил глава Минфина ФРГ.

Монета евро

Немецкий парламент в пятницу, 29 июня, поддержал договоренности стран Еврогруппы о льготных условиях для Греции после окончания третьей программы финансовой помощи. За документ проголосовали 409 из 642 присутствовавших на заседании депутатов, 226 высказались против, еще 7 воздержались, сообщается на сайте бундестага.

Предложенные меры позволят Греции 20 августа, когда закончится третья программа помощи, оставить позади восемь лет поддержки стран Еврогруппы и снова обрести финансовую самостоятельность, отметил на заседании глава Минфина ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он напомнил, что Греция до 2024 года также должна выплатить кредит Международного валютного фонда (МВФ) в размере 10 млрд евро и отметил, что Афины, реализовав много реформ, "находятся на верном пути".

Контекст

Начало погашения кредитов отложено на 10 лет до 2033 года, также Афины получат 15 миллиардов евро в качестве резерва. Но новая программа спасения не нужна, заявил глава Еврогруппы. (22.06.2018)

Кризис в Греции положил конец господству двух партий и открыл широкие возможности перед другими политическими силами. Однако среди них оказались откровенные враги народовластия. (27.05.2013)

Между тем против льготных условий для Афин единогласно высказались участвовавшие в голосовании депутаты трех из шести фракций бундестага - Свободной демократической партии (СвДП), Левой партии и Альтернативы для Германии (АдГ). Представитель СвДП (Christian Dürr) назвал новое соглашение по Греции четвертым пакетом финансовой помощи и обвинил правительство в несоблюдении принятых ранее бундестагом условий - в частности, требования об участии в программе помощи МВФ.

Греция получит 15 млрд евро

22 июня министры финансов стран Еврогруппы договорились о льготных условиях для Греции после окончания третьей программы финансовой помощи. Меры включают, в частности, продление действия кредитной помощи, а также предоставление дополнительного срока до начала погашения кредитов. Кроме того, Афины получат 15 миллиардов евро на создание резервного запаса, а также значительные послабления по возврату кредитов. Первоначально предполагалось, что Греция начнет возвращать кредиты в 2023 году, теперь этот срок отложен еще на десять лет.

В тот же день этого директор МВФ Кристин Лагард заявила о прекращении участия фонда в программе финансовой помощи Афинам. Дополнительные меры по поддержке выходящей из кризиса страны, о которых договорились министры финансов еврозоны, в среднесрочной перспективе улучшат стабильность долга и снизят риски рефинансирования Греции, заявила Лагард.

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  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

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    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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Греческая драма, или Уборщица в жизни и на сцене

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Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро. Это еще один шаг европейцев в борьбе против фальшивомонетчиков. Все подробности о новой купюре – у DW. (03.04.2017)  

Ссылки в интернете

Материал на сайте бундестага о голосовании по новым условиям для кредита Греции

Аудио- и видеофайлы по теме

Греческая драма, или Уборщица в жизни и на сцене  

Греция: полиции – коктейль Молотова, митингующим – слезоточивый газ  

Отель для беженцев в Афинах  

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