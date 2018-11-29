 Бундестаг одобрил поправку к конституции о помощи школам | Новости из Германии о Германии | DW | 29.11.2018

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Германия

Бундестаг одобрил поправку к конституции о помощи школам

Одобренная парламентом поправка позволит федеральным властям шире финансировать сферу образования и городской общественный транспорт. До сих пор такое дозволялось лишь в отношении финансово слабых коммун.

Депутаты бундестага

Германский бундестаг одобрил поправки к конституции ФРГ, открывающие путь к расширению финансирования образования и городского и пригородного общественного транспорта из федерального центра. В поддержку внесения соответствующих изменений в основной закон в четверг, 29 ноября, проголосовало конституционное большинство депутатов.

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Принятие этих поправок является условием для реализации так называемого цифрового пакта "Школа" (Digitalpakt Schule), который предусматривает инвестиции в объеме 5 млрд евро на такие проекты, как скоростной интернет, планшеты, а также семинары и наем дополнительного персонала. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), кроме того, отметил, что федеральному правительству будет теперь значительно легче участвовать в расширении сети пригородного железнодорожного транспорта. Федеральные власти также получат возможность выделять средства для строительства социального жилья.

В новой редакции одной статьи конституции говорится, что федеральное правительство имеет право выделять федеральным землям финансовую помощь для реализации проектов в сфере коммунальной школьной инфраструктуры, имеющих важное значение для всей страны.  До сих пор такую помощь дозволялось выделять лишь финансово слабым коммунам.

В новой редакции другой статьи говорится, что федеральные земли в случае получения от центра финансовой помощи для реализации соответствующих проектов должны со своей стороны выделять для этих же целей как минимум аналогичную сумму. Это условие может стать преградой при одобрении в представительстве федеральных земель - бундесрате, где для принятия поправок к конституции также требуется большинство в две трети голосов, отмечает агентство AFP.

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    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


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