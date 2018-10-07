 Бундестаг обойдется налогоплательщику дороже на 100 миллионов евро | Новости из Германии о Германии | DW | 08.10.2018

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Германия

Бундестаг обойдется налогоплательщику дороже на 100 миллионов евро

В 2019 году финансирование бундестага составит 974 млн евро. Основная причина его повышения - существенный рост числа депутатов. За 10 лет их количество увеличилось почти на 100 человек.

Немецкий бундестаг

Немецкий бундестаг

В 2019 году содержание бундестага обойдется немецким налогоплательщикам в 974 млн евро. Об этом издание Bild пишет в понедельник, 8 октября, со ссылкой на данные Федеральной счетной палаты Германии (Bundesrechnungshof). Это на 100 млн евро больше, чем годом ранее.

В частности, на содержание здания запланировано 137 млн евро. Еще 112 миллионов будут выделены фракциям, а на суммарные выплаты депутатам отведено около 460 млн евро.

Контекст

Немецким парламентариям разрешены побочные заработки. В ряде случаев это может привести к конфликту интересов, считают в Transparency International и предлагают кодекс поведения. (09.12.2016)

На выборах 24 сентября за места в немецком парламенте боролись 42 партии, но преодолели 5-процентный барьер и прошли в бундестаг только шесть из них. Об этих партиях - подробнее. (11.06.2017)

На выборах в бундестаг у каждого немецкого избирателя - два голоса. Один - за прямого кандидата, второй - за партийный список. Существующая система распределения мандатов иногда создает проблемы. (25.07.2012)

Основной причиной повышения финансирования является существенный рост числа народных избранников. С момента выборов в сентябре 2017 года в бундестаге присутствуют 709 депутатов. За 10 лет их количество увеличилось почти на 100 человек.

Реформа избирательного права

В 2012 году Федеральный конституционный суд счел прежнюю избирательную систему противоречащей Основному закону. Решение было обусловлено, среди прочего, непропорциональным разделением "вторых" голосов (поданных за партийные списки не в избирательных округах, а в федеральных землях) из-за так называемых "дополнительных мандатов".

Годом позднее в результате реформы избирательного права был введен компенсационный механизм - увеличение общего количества мест в бундестаге до тех пор, пока соотношение численности фракций не будет соответствовать результатам подсчета "вторых голосов". В результате число мест в немецком парламенте продолжает увеличиваться, при этом его номинальная численность составляет 598 депутатов.

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    Автор: Ирина Филатова


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