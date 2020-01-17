 Бундестаг облегчил борьбу с детской порнографией | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Бундестаг облегчил борьбу с детской порнографией

Немецкие полицейские получили больше прав для выявления и уголовного преследования распространителей детской порнографии.

Детская порнография в интернете

Детская порнография в интернете

Германский бундестаг на своем заседании в пятницу, 17 января, ужесточил меры по борьбе с детской порнографией в интернете. В частности, правоохранители получили больше прав и возможностей для того, чтобы выследить и задержать преступников, занимающихся ее распространением. Им разрешено создавать фиктивные порнографические видеоролики для того чтобы проникнуть в файлообменные сети  и войти в доверие к настоящим распространителям детской порнографии.

Контекст

В результате международного расследования ликвидирована крупная онлайн-платформа для обмена детской порнографией, которой пользовались почти 90 тысяч человек. Задержано 14 подозреваемых. (07.07.2017)

Четверо немцев, администрировавших портал для педофилов с более чем 111 тысячами пользователей, приговорены к лишению свободу сроком до девяти лет и девяти месяцев. (07.03.2019)

Кроме того, намечено сделать уголовно наказуемым  не только так называемый кибергруминг, но и его попытки. Кибергруминг или онлайнгруминг - один из новых видов сексуальных киберпреступлений – заключается в действиях, направленных на растление детей в интернете через все возможные каналы коммуникации (чаты, мессенджеры, социальные сети и т.д.). Преступники используют эти ресурсы для установления близких отношений со своими жертвами. После вхождения в доверие, грумер (преступник) вынуждает жертву отправить фото сексуального или порнографического характера.

Наказание за это предусмотрено и сейчас, однако только в том случае, если растлитель общается в интернете с детьми. Теперь же планируется ввести в уголовный кодекс наказание и в том случае, когда преступник думает, что общается с ребенком, а на самом деле ведет сексуальную переписку со взрослым, к примеру, с сотрудниками правоохранительных органов.

Выступая в бундестаге, министр юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, что намерена дать правоохранителям все допущенные правовым государством средства для выявления и наказания не только непосредственных распространителей детской порнографии, но и тех, но и тех, кто поставляет им продукцию.

Смотрите также:

  • Детская площадка в Ганновере

    Где играют дети в Германии?

    Много или мало?

    Детских площадок в Германии - относительно немного: они есть далеко не в каждом дворе. В немецких городах нет традиции оборудовать площадки на каждом шагу. Но если уж площадка есть, ее практически невозможно "отбить" у города под гаражи, магазины или офисные здания. Обычно городские площадки расположены в живописных уголках и среди зелени.

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Где играют дети в Германии?

    Не по трафарету

    На большой немецкий город приходится от 600 до 800 городских детских площадок. Некоторые из них - настоящие жемчужины. Главная особенность немецких площадок - разнообразие. Типовых нет, большинство носит индивидуальный характер. Лабиринты, горки, гимнастические элементы чаще всего выполнены из дерева. Есть и миниатюрные площадки - как эта.

  • Качели

    Где играют дети в Германии?

    Доверяй, но проверяй

    Все общественные площадки для детских игр в Германии контролируются согласно единому европейскому стандарту DIN EN 1176. Эксперты технических служб ежегодно проверяют около 1500 объектов. При этом немецкие специалисты все равно советуют сесть на качели сначала родителям, а потом качать в них детей.

  • Троянский конь в Анкерсхагене

    Где играют дети в Германии?

    Изобретательность

    Игровые элементы могут быть очень разными. Вот такого "Троянского коня" установили в Анкерсхагене перед музеем имени Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Этот археолог-самоучка открыл древнюю Трою и нашел знаменитый "клад Приама".

  • Надпись Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей

    Где играют дети в Германии?

    Детям до 14-ти лет

    А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок действуют возрастные ограничения. Как правило, разрешается играть на площадках только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход воспрещен!

  • Качели

    Где играют дети в Германии?

    Правила игры

    Инспекцией площадок занимается компания TÜV Rheinland - международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Инспекторы подготовили 10 "золотых правил" для родителей: сообщать о дефектах в TÜV Rheinland, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании и т.д.

  • Горка

    Где играют дети в Германии?

    Лучший инспектор - родитель

    Самые большие проблемы на детских площадках - это износ инвентаря, загрязнение и вандализм, а также ошибки конструкции. Даже при наличии надлежащих проверок родителям всегда следует тщательно проверять горки и другие элементы, прежде чем отпускать детей играть.

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Где играют дети в Германии?

    Испытание для родителей

    Некоторые детские площадки - не для слабонервных родителей. Пока ребенок будет с удовольствием осваивать сложную конструкцию, как, например, эту на набережной Рейна, родителям лучше не спускать с него глаз!

    Автор: Марина Борисова


Смотреть видео 00:58

Выставка "Без смущения" – искусство или порнография?

Контекст

Где играют дети в Германии?

Детская площадка - любимое место для игр. Но не самое безопасное. (22.05.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Выставка "Без смущения" – искусство или порнография?  

Cекс-портал для беженцев появился в Германии  

Громкое дело о детском порно: съемки велись в Восточной Европе  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Почему Путин выбрал Мишустина и что будет дальше  

Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2"  

Сейм Латвии потребовал от РФ отказаться от исторического ревизионизма  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно