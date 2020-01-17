Бундестаг облегчил борьбу с детской порнографией

Германский бундестаг на своем заседании в пятницу, 17 января, ужесточил меры по борьбе с детской порнографией в интернете. В частности, правоохранители получили больше прав и возможностей для того, чтобы выследить и задержать преступников, занимающихся ее распространением. Им разрешено создавать фиктивные порнографические видеоролики для того чтобы проникнуть в файлообменные сети и войти в доверие к настоящим распространителям детской порнографии.

Кроме того, намечено сделать уголовно наказуемым не только так называемый кибергруминг, но и его попытки. Кибергруминг или онлайнгруминг - один из новых видов сексуальных киберпреступлений – заключается в действиях, направленных на растление детей в интернете через все возможные каналы коммуникации (чаты, мессенджеры, социальные сети и т.д.). Преступники используют эти ресурсы для установления близких отношений со своими жертвами. После вхождения в доверие, грумер (преступник) вынуждает жертву отправить фото сексуального или порнографического характера.

Наказание за это предусмотрено и сейчас, однако только в том случае, если растлитель общается в интернете с детьми. Теперь же планируется ввести в уголовный кодекс наказание и в том случае, когда преступник думает, что общается с ребенком, а на самом деле ведет сексуальную переписку со взрослым, к примеру, с сотрудниками правоохранительных органов.

Выступая в бундестаге, министр юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, что намерена дать правоохранителям все допущенные правовым государством средства для выявления и наказания не только непосредственных распространителей детской порнографии, но и тех, но и тех, кто поставляет им продукцию.

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