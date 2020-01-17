Бундестаг облегчил борьбу с детской порнографией

Германский бундестаг на своем заседании в пятницу, 17 января, ужесточил меры по борьбе с детской порнографией в интернете. В частности, правоохранители получили больше прав и возможностей для того, чтобы выследить и задержать преступников, занимающихся ее распространением. Им разрешено создавать фиктивные порнографические видеоролики для того чтобы проникнуть в файлообменные сети и войти в доверие к настоящим распространителям детской порнографии.
Кроме того, намечено сделать уголовно наказуемым не только так называемый кибергруминг, но и его попытки. Кибергруминг или онлайнгруминг - один из новых видов сексуальных киберпреступлений – заключается в действиях, направленных на растление детей в интернете через все возможные каналы коммуникации (чаты, мессенджеры, социальные сети и т.д.). Преступники используют эти ресурсы для установления близких отношений со своими жертвами. После вхождения в доверие, грумер (преступник) вынуждает жертву отправить фото сексуального или порнографического характера.
Наказание за это предусмотрено и сейчас, однако только в том случае, если растлитель общается в интернете с детьми. Теперь же планируется ввести в уголовный кодекс наказание и в том случае, когда преступник думает, что общается с ребенком, а на самом деле ведет сексуальную переписку со взрослым, к примеру, с сотрудниками правоохранительных органов.
Выступая в бундестаге, министр юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, что намерена дать правоохранителям все допущенные правовым государством средства для выявления и наказания не только непосредственных распространителей детской порнографии, но и тех, но и тех, кто поставляет им продукцию.
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Много или мало?
Детских площадок в Германии - относительно немного: они есть далеко не в каждом дворе. В немецких городах нет традиции оборудовать площадки на каждом шагу. Но если уж площадка есть, ее практически невозможно "отбить" у города под гаражи, магазины или офисные здания. Обычно городские площадки расположены в живописных уголках и среди зелени.
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Не по трафарету
На большой немецкий город приходится от 600 до 800 городских детских площадок. Некоторые из них - настоящие жемчужины. Главная особенность немецких площадок - разнообразие. Типовых нет, большинство носит индивидуальный характер. Лабиринты, горки, гимнастические элементы чаще всего выполнены из дерева. Есть и миниатюрные площадки - как эта.
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Доверяй, но проверяй
Все общественные площадки для детских игр в Германии контролируются согласно единому европейскому стандарту DIN EN 1176. Эксперты технических служб ежегодно проверяют около 1500 объектов. При этом немецкие специалисты все равно советуют сесть на качели сначала родителям, а потом качать в них детей.
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Изобретательность
Игровые элементы могут быть очень разными. Вот такого "Троянского коня" установили в Анкерсхагене перед музеем имени Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Этот археолог-самоучка открыл древнюю Трою и нашел знаменитый "клад Приама".
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Детям до 14-ти лет
А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок действуют возрастные ограничения. Как правило, разрешается играть на площадках только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход воспрещен!
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Правила игры
Инспекцией площадок занимается компания TÜV Rheinland - международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Инспекторы подготовили 10 "золотых правил" для родителей: сообщать о дефектах в TÜV Rheinland, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании и т.д.
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Лучший инспектор - родитель
Самые большие проблемы на детских площадках - это износ инвентаря, загрязнение и вандализм, а также ошибки конструкции. Даже при наличии надлежащих проверок родителям всегда следует тщательно проверять горки и другие элементы, прежде чем отпускать детей играть.
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Испытание для родителей
Некоторые детские площадки - не для слабонервных родителей. Пока ребенок будет с удовольствием осваивать сложную конструкцию, как, например, эту на набережной Рейна, родителям лучше не спускать с него глаз!
Автор: Марина Борисова