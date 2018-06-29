 Бундестаг настаивает на присоединении России к Международному уголовному суду | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2018

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Германия

Бундестаг настаивает на присоединении России к Международному уголовному суду

Москва до сих пор не ратифицировала Римский статут. Международный уголовный суд ранее приравнял аннексию Крыма к вооруженному конфликту между Россией и Украиной.

Пленарный зал заседаний бундестага

Пленарный зал заседаний бундестага

Бундестаг выступил за расширение состава Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Соответствующее заявление от лица всех фракций депутаты одобрили в ночь на пятницу, 29 июня.

В своем обращении к федеральному правительству Германии участники заседания потребовали предотвратить выход государств-членов из состава этого международного органа уголовной юстиции. Ранее Филиппины отозвали ратификацию Римского статута МУС из-за расследования в отношении президента страны Родриго Дутерте в связи с массовыми убийствами предполагаемых наркоторговцев.

Депутаты бундестага также призвали Берлин на международном уровне содействовать тому, чтобы Китай, Россия и США присоединились к МУС.

Путин - против вхождения

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Российские власти мечтают реорганизовать международное право на принципах "басманного правосудия", пишет политолог Иван Преображенский в специальном комментарии для DW. (17.11.2016)

По состоянию на март 2016 года, Римский статут об учреждении суда подписали 139 государств, однако ратифицировали всего 124. Ряд стран принципиально не присоединяется к МУС, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид и военные преступления.

Россия подписала документ в 2000 году, однако до сих пор не ратифицировала его. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин направил генсеку ООН уведомление, что Москва не будет входить в состав Международного уголовного суда. За несколько дней до этого был опубликован отчет с опорой на предварительные расследования прокурора МУС, приравнивавший аннексию Крыма к вооруженному конфликту между Россией и Украиной.

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