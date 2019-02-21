 Бундестаг дал зеленый свет цифровизации немецких школ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.02.2019

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Германия

Бундестаг дал зеленый свет цифровизации немецких школ

Изменения конституции ФРГ позволят выделить 5 млрд евро на скоростной интернет, планшеты, семинары и другие проекты для школ. Законопроект должен еще одобрить бундесрат.

Начальная школа в Нижней Саксонии

Начальная школа в Нижней Саксонии

Бундестаг дал зеленый свет процессу цифровизации немецких школ. Депутаты парламента в четверг, 21 февраля, одобрили необходимым большинством в две трети соответствующие изменения Основного закона ФРГ, которые накануне разработала согласительная комиссия. Законопроект должен получить поддержку представителей земельных правительств (бундесрата), которые рассмотрят документ в середине марта.

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Поправки к конституции ФРГ должны позволить федеральным землям получать финансовую поддержку из Берлина для развития сферы образования, которая относится к компетенции немецких регионов. Это является условием для реализации так называемого цифрового пакта "Школа" (Digitalpakt Schule), который предусматривает инвестиции в объеме 5 млрд евро на такие проекты, как скоростной интернет, планшеты, магнитно-маркерные доски, а также семинары и наем дополнительного персонала.

Кроме того, планируется также выделить два миллиарда евро на льготное жилье для малообеспеченных и миллиард - на железнодорожное местное сообщение. Если поправки и затем сам цифровой пакт окончательно примут, первые средства будут выделены уже в 2019 году. Муниципалитеты и другие структуры, на содержании которых находятся школы, смогут подавать заявки на финансирование дигитализации. Минобразования Баден-Вюртемберга, например, заявило о намерении использовать эти средства для развертывания в школах WiFi-сетей.

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