Бундестаг блокировал планы парламентария из АдГ открыть депутатский офис в России

Германский бундестаг отклонил инициативу депутата Робби Шлунда (Robby Schlund) из фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) открыть персональный офис для парламентской работы в России, признав ее недопустимой. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило агентство dpa. О деталях процедуры расскажет немецкий еженедельный журнал Der Spiegel в своем очередном номере, который поступит в розничную продажу 1 июня.

Председатель Германо-российской парламентской группы (ГРПГ) Робби Шлунд в конце апреля уведомил директора управления делами бундестага Хорста Риссе (Horst Risse) о том, что планирует "открыть на территории Российской Федерации личное депутатское представительство".

По словам Шлунда, он как председатель ГРПГ заинтересован в развитии отношений между двумя странами и намерен поддерживать взаимодействие с "официальными российскими инстанциями", "общественными организациями и частными лицами".

Деятельность бюро не будет финансироваться из его депутатского оклада, отметил Шлунд. СМИ не уточняют возможные источники финансирования этого представительства. При этом политик просил Хорста Риссе сообщить, может ли его инициатива "столкнуться с обязывающими правовыми препятствиями со стороны бундестага".

"Частный офис - сугубо личное дело"

В своем ответе от 15 мая директор бундестага заявил, что депутатские бюро разрешено открывать лишь на территориях, подпадающих под действие Основного закона Германии.

Более того, планы парламентария создать свой офис "для поддержания контактов с официальными инстанциями зарубежных государств" противоречат компетенции федерального правительства, в которую и входят "контакты с другими государствами", подчеркнул Риссе.

По его словам, открытие частного офиса за границей - это "сугубо личное дело". В связи с этим использование депутатом "в любой форме" символа Германии - орла, - а также любые упоминания о членстве в бундестаге, например в деловых целях, недопустимы, указал Хорст Риссе.

Как напоминает Der Spiegel, Робби Шлунд женат на гражданке России. В 2018 году он в составе делегации из семи наблюдателей от АдГ ездил по приглашению Москвы в РФ, где проходили выборы президента страны.

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