Бундесрат одобрил новый пакет миграционных законов

Немецкий бундесрат в пятницу, 28 июня, одобрил новый пакет миграционных законов, предложенный правящей коалицией. Законы касаются таких тем, как предоставление убежища, депортация и миграция. Одной из целей пакета законов является обеспечение большего количества депортаций, и в то же время сделать возможным более массовый въезд в ФРГ трудоспособных лиц. Таким образом федеральный совет Германии отказался созывать специальный комитет посредников, в который вошли бы представители бундесрата и бундестага, чего требовали некоторые организации по делам беженцев, партия "Левые" и министры юстиции федеральных земель Берлина, Гамбурга и Тюрингии.

Особую критику вызвало ужесточение правил депортации. Мигрантов, которым предписано покинуть страну, могут в дальнейшем заключать в тюрьму. Содержать их будут отдельно от обычных заключенных. Заключение под стражу по новому законодательству также будет облегчено. Помимо этого, принятые законы содержат новые правила для иммиграции квалифицированной рабочей силы и требование о трехлетнем ограничении в выборе места проживания для соискателей убежища и беженцев, имеющих право на защиту. Условия для просителей убежища также будут пересмотрены.

Кроме того, бундесрат одобрил закон, согласно которому граждане Германии, участвовавшие в боевых действиях на стороне террористических группировок, могут быть лишены немецкого паспорта. Аналогичные меры коснутся многоженцев и лиц, выдающих себя за других людей. Это позволит лишать немецкого паспорта боевиков с двумя гражданствами, при условии их активных действий за границей. Тем, кто живет в браке с двумя или более партнерами, также будет отказано в натурализации.

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