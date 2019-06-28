 Бундесрат одобрил новый пакет миграционных законов | Новости из Германии о Германии | DW | 28.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Бундесрат одобрил новый пакет миграционных законов

В Германии ужесточат правила депортации, а также лишения немецкого гражданства. Кроме того, приняты новые условия иммиграции квалифицированной рабочей силы.

Здание бундесрата Германии

Здание бундесрата Германии

Немецкий бундесрат в пятницу, 28 июня, одобрил новый пакет миграционных законов, предложенный правящей коалицией. Законы касаются таких тем, как предоставление убежища, депортация и миграция. Одной из целей пакета законов является обеспечение большего количества депортаций, и в то же время сделать возможным более массовый въезд в ФРГ трудоспособных лиц. Таким образом федеральный совет Германии отказался созывать специальный комитет посредников, в который вошли бы представители бундесрата и бундестага, чего требовали некоторые организации по делам беженцев, партия "Левые" и министры юстиции федеральных земель Берлина, Гамбурга и Тюрингии.

Контекст

Немецких граждан с темным цветом кожи продолжают постоянно спрашивать о том, кто они и откуда. А они из Германии - хотя многим в стране это сложно принять. (23.03.2019)

Наплыв беженцев в 2015 году оказался для Германии настоящим испытанием. Как справилась с ним канцлер Ангела Меркель и ее правительство, оценили в специальном докладе немецкие эксперты. (10.05.2019)

Особую критику вызвало ужесточение правил депортации. Мигрантов, которым предписано покинуть страну, могут в дальнейшем заключать в тюрьму. Содержать их будут отдельно от обычных заключенных. Заключение под стражу по новому законодательству также будет облегчено. Помимо этого, принятые законы содержат новые правила для иммиграции квалифицированной рабочей силы и требование о трехлетнем ограничении в выборе места проживания для соискателей убежища и беженцев, имеющих право на защиту. Условия для просителей убежища также будут пересмотрены.

Кроме того, бундесрат одобрил закон, согласно которому граждане Германии, участвовавшие в боевых действиях на стороне террористических группировок, могут быть лишены немецкого паспорта. Аналогичные меры коснутся многоженцев и лиц, выдающих себя за других людей. Это позволит лишать немецкого паспорта боевиков с двумя гражданствами, при условии их активных действий за границей. Тем, кто живет в браке с двумя или более партнерами, также будет отказано в натурализации.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:37

Работа в Германии: правила трудоустройства упростили

 

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Работа в Германии: правила трудоустройства упростили  

Почему из Саксонии массово высылают грузинских беженцев  

МВД Германии предлагает деньги мигрантам, готовым уехать из страны добровольно  

Реклама

Самые читаемые

Туск прокомментировал слова Путина об изжившем себя либерализме  

Виновен ли Иран во взрывах танкеров в Оманском заливе?  

Каспаров нецензурно ответил на заявление МИД ФРГ о роли РФ в ПАСЕ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно