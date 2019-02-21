Бундесрат одобрил законопроект, облегчающий поиск информации об абортах

Представители земельных правительств (бундесрат) в пятницу, 15 марта, поддержали законопроект, который облегчает поиск информации об услугах по искусственному прерыванию беременности. Ожидается, что он вступит в силу в предстоящие недели.

Ранее параграф 219а уголовного кодекса запрещал публично информировать о собственных или чужих услугах по прекращению беременности. Параграф, более года вызывавший ожесточенные дискуссии, предусматривал наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Таким образом, германским врачам теперь позволено сообщать о проведении абортов. Однако на своих сайтах им необходимо давать ссылку на Федеральную врачебную палату (Bundesärztekammer). В свою очередь, ведомство должно вести список врачей и клиник, к которым можно обратиться за консультацией, а также методов, используемых ими.

В Германии прерывание беременности является противозаконным, однако при определенных случаях не наказывается: с момента оплодотворения должно пройти не более 12 недель, кроме того, беременной необходимо получить консультацию в признанном государством учреждении не менее чем за три дня до операции. По данным Федерального статистического ведомства, с января по сентябрь 2018 года в стране было сделано 76 365 абортов, примерно столько же, как и за аналогичный период предыдущего года.

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