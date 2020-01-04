 Бундесвер приостановит обучение военных в Ираке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Бундесвер приостановит обучение военных в Ираке

После убийства США иранского генерала Касема Сулеймани международная коалиция по борьбе с ИГ приняла решение приостановить обучение иракских военных и бойцов из курдских военизированных формирований по всей стране.

Солдаты Бундесвера вместе с бойцами курдских военизированных формирований в Ираке

Немецкие солдаты вместе с бойцами курдских военизированных формирований в Ираке

На фоне обострения обстановки в ближневосточном регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа бундесвер приостановит обучение бойцов курдских военных формирований и солдат центрального правительства в Багдаде. Об этом сообщает в ночь на субботу, 4 января, информационное агентство dpa.

Данное решение было принято в штабе международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) ради обеспечения безопасности собственных сил, говорится далее в сообщении, и оно является обязательным к исполнению всеми партнерами по коалиции. "Таким образом, обучение иракских военных будет приостановлено на всей территории Ирака", - указано в документе.

Контекст

Франция видит себя в состоянии войны с "Исламским государством" и рассчитывает на помощь ФРГ. Об этом речь пойдет на переговорах французского президента с канцлером Германии. (24.11.2015)

Если мандат бундестага будет получен, в Ирак уже в начал 2015 года будут переброшены несколько десятков военнослужащих бундесвера, которые обучат курдских ополченцев саперному делу. (11.12.2014)

Миссия бундесвера в Ираке

Ранее усиленные меры безопасности были приняты в центральной части Ирака. Штаб международной коалиции по борьбе с ИГ ввел там ограничения по передвижению на земле и в воздухе.

В настоящий момент контингент Германии в группе военных, задействованных в международной операции против "Исламского государства", по данным агентства dpa, составляет 415 человек. 280 из них дислоцированы в Иордании, откуда и осуществляется руководство операциями контингента. Еще 90 солдат бундесвера служат на севере Ирака, в районе, преимущественно населенном курдами. Кроме того, 27 солдат бундесвера занимаются обучением иракских военных в военном комплексе Таджи, расположенном в 30 километрах к северу от Багдада.

Смотрите также:

  • Afghanische Polizeikräfte Ausbildung durch deutsche Polizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    12-летняя миссия завершается

    С 2002 года Германия в рамках совместного проекта GPPT (German Police Projekt Team) оказывает поддержку афганскому правительству в создании полицейских структур, ориентирующихся на принципы правового государства. Кроме того, уже 7 лет ФРГ помогает Афганистану по программе европейской полицейской миссии Europol, в которой участвуют более 20 стран.

  • Afghanistan Polizei Kabul 2013

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Различные задачи

    Одна из важных составляющих немецкой стратегии в Афганистане - подготовка инструкторов, которые затем сами будут обучать сотрудников полиции по всей стране. Europol же занимается обучением полицейских на руководящих постах. Цель этой программы - развитие управленческих структур и коммуникации, создание эффективной уголовной полиции.

  • Ausbildung afghanischer Polizisten durch deutsche Militärpolizei in Faisabad

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессиональное обучение за несколько недель

    Курс обучения для полицейских, которые будут патрулировать улицы, длится 8 недель. Как обращаться с оружием, как производить задержание, как вести допрос с соблюдением прав задержанного? Это в настоящее время преподают новичкам. Многие из них не умеют читать и писать. Поэтому их еще учат грамоте.

  • Kadetten der afghanische Nationalpolizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Критика и сомнения

    Сегодня многие сомневаются в том, что после вывода сил международной коалиции афганские полицейские сумеют обеспечить безопасность в стране. Кроме проблем административного характера, связанных с организацией и логистикой, есть и другие. Например, процветающая в Афганистане коррупция. Местную полицию афганцы считают одной из самых коррумпированных структур.

  • Afghanistan Polizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

  • Afghanistan Polizei Polizist Kundus Sandkastenraum Ausbildung German Police Project Team GPPT

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


Смотреть видео 11:56

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?

Контекст

Крэш-курс для афганских полицейских

После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов.  

Ссылки в интернете

Статья DW об убийстве в Багдаде военными США иранского генерала Касема Сулеймани

Статья DW об убийстве в Багдаде военными США иранского генерала Касема Сулеймани  

Аудио- и видеофайлы по теме

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?  

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана  

Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе  

Реклама

Самые читаемые

Греция, Кипр и Израиль начинают строить газопровод EastMed  

Российские каналы скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина  

Вероятные виновницы пожара в немецком зоопарке сами пришли в полицию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно