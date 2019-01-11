Бундесвер направил 350 солдат на борьбу со снегом в Баварии

В борьбе со снежными завалами на юге Баварии задействованы 350 военнослужащих, сообщил в пятницу, 11 января, представитель бундесвера. Военные очищают заваленные снегом крыши, оказывают помощь жителям труднодоступных районов, а также осуществляют перевозят на гусеничных бронетранспортерах добровольцев, задействованных в уборке снега.

Как сообщил представитель бундесвера, еще 300 военнослужащих приведены в готовность. В то же время в правительстве ФРГ заявили, что при необходимости будет увеличено количество оперативных сил полиции, бундесвера и Службы технической помощи THW (Technisches Hilfswerk, выполняет функции МЧС в Германии - Ред.), задействованных в борьбе со стихией.

На юге Баварии в связи с мощными снегопадами объявлено чрезвычайное положение. Многие улицы и дороги перекрыты из-за угрозы схода лавины и поваленных деревьев. В аэропорту Мюнхена 11 января отменили около сотни рейсов. В настоящий момент тысячи добровольцев помогают в расчистке снега.

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