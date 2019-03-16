Будущий глава WADA: У допинга нет национальности

В 2020 году Всемирное антидопинговое агентство возглавит министр спорта Польши Витольд Банька. DW поговорила с ним о его целях, отношении к атлетам из России и возможным санкциям в отношении РУСАДА.
1 января 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально возглавит министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, который сменит на этом посту британца Крейга Риди. В интервью DW Банька рассказал о своих целях как президента WADA, а также о том, что ждет Россию в случае подтверждения факта манипуляции с допинг-пробами в московской антидопинговой лаборатории.
DW: Какие цели вы ставите перед собой на посту руководителя WADA?
Витольд Банька: У меня очень много целей. Однако, в первую очередь, мы должны избавиться от белых пятен на карте сражений с допингом. Глобальная антидопинговая сеть еще недостаточно развита. Есть страны, где нет антидопинговой политики или контроля. В Африке на весь континент есть только одна лаборатория, аккредитованная WADA. Все африканские страны вынуждены либо отправлять их допинг-пробы в эту лабораторию в ЮАР, либо сразу на другой континент. Это стоит больших денег, и это серьезная проблема, которую WADA должна решить как можно быстрее.
На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио около 10 процентов всех победителей представляли страны с крайне неэффективной антидопинговой политикой или же полным отсутствием таковой.
- От своего предшественника вы унаследуете проблему, связанную с применением допинга в России. Как гражданин Польши вы, вероятно, в целом относитесь к России менее нейтрально, чем британец Крейг Риди. Сможете ли вы найти правильный подход к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и российским спортсменам?
- Я должен ответственно подойти к своей будущей роли. У допинга нет национальности, поэтому вне зависимости от того, представляет ли мошенник Польшу, Россию или США, мы должны сделать все для того, чтобы исключить его из спорта. К этому вопросу я подхожу жестко. Мы будем проявлять нетерпимость к манипуляциям, лжи и обману со стороны спортсменов, а также со стороны государств или организаций.
Если снова возникнет ситуация, подобная российскому допинговому скандалу, мы будем последовательно на нее реагировать вне зависимости от того, о какой стране будет идти речь. Что касается России, то мы ожидаем окончательного отчета наших экспертов и рекомендаций комитета по соответствию уставу WADA. Если эксперты обнаружат, что Россия действительно занималась фальсификацией данных (результатами допинг-проб в московской лаборатории. - Ред.), то за этим последуют жесткие решения. Однако давайте дождемся окончательного отчета. Только тогда я смогу высказать по этому вопросу.
- Что было бы в случае России жестким решением?
- Я пока еще не президент WADA. Я уважаю независимость экспертов и комитета по соответствию уставу агентства. Однако если будет установлен факт манипуляций с российской стороны, это, разумеется, повлечет за собой последствия.
- И какими конкретно они будут?
- Я не хочу, чтобы со стороны казалось, что я пытаюсь на что-то повлиять. На сегодняшний день WADA гораздо лучше подготовлена к возможному введению санкций. Если факт манипуляции будет доказан, то решения в отношении России будут последовательными и жесткими. Но давайте сначала дождемся результатов отчета и рекомендаций экспертов.
- Относитесьли вы к российским спортсменам с меньшим доверием, чем к атлетам из других стран?
- Мы осознаем, что из-за скандала в Сочи у многих возникает недоверие к российским спортсменам, что естественно. Однако и в этом случае нужно придерживаться существующих правил: необходимо иметь веские доказательства (нарушений. - Ред.).
- Что же должно еще произойти, чтобы WADA приняла более жесткие меры в отношении России?
- Перечень потенциальных санкций на сегодняшний день гораздо шире, чем в первое время после сочинского скандала. Тогда у WADA было меньше формальных и правовых возможностей реагировать на происходящее должным образом. Сейчас же такой сценарий четко прописан. Однако к каждому индивидуальному случаю нужно подходить терпеливо и спокойно, дав агентству время тщательно проанализировать ситуацию.
- Как вы оцениваете эффективность борьбы с допингом в Германии?
- Германия является одной из стран, которые играют в борьбе с допингом ведущую роль - как в плане жесткого антидопингового законодательства, так и контроля над употреблением запрещенных препаратов. В прошлом Польша тесно сотрудничала с Германией в вопросах борьбы с допингом. Как будущий президент WADA я надеюсь, что сотрудничество агентства с властями ФРГ будет столь же эффективным.
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