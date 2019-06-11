Будут ли в Украине летом выборы? Решение за Конституционным судом

Будут ли в Украине 21 июля досрочные парламентские выборы? Это вопрос волнует всех, от политиков до простых граждан. Ведь после того, как президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду, 62 народных депутата из фракций "Народный фронт " и "Радикальной партии Ляшко" (РПЛ) поставили под сомнение конституционность указа президента о назначении досрочных выборов и решили обжаловать его в Конституционном суде Украины (КСУ). Суд признал это конституционное производство неотложным.

Зеленский и "дух закона"

Во вторник, 11 июня, Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начала рассматривать позиции сторон. Впервые к заседанию суда было приковано такое пристальное внимание. Судебное заседание транслировали в прямом эфире десятки телеканалов. Под зданием суда собрался импровизированный митинг как тех, кто поддерживает решение президента о роспуске парламента, так и тех, кто считает его указ неконституционным. На суд в качестве гостя пришел сам президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в Конституционном суде

"Спасибо, что меня пригласили. Кажется, это впервые в истории Украины. Обычно происходило наоборот: президент вызывал судей к себе", - сказал он. В своем выступлении глава государства выразил уверенность, что его решение о роспуске Верховной рады отвечает "духу и букве закона". По его словам, о соответствии "духу закона" свидетельствует много факторов, в частности, граждане Украины не верят Раде. "Они не просто не верят Раде, рейтинг доверия 4%. Народ Украины аплодирует решению о роспуске рады", - сказал президент и выразил надежду, что Конституционный суд примет справедливое решение, за которое судьям не будет стыдно ни перед своим народом, ни перед всей Украиной. После этого Владимир Зеленский заявил, что покидает зал Конституционного суда, чтобы никто не говорил, что решение было принято под давлением.

Борьба цифр и дат

Он ушел, а его представитель в Конституционном суде Федор Вениславский изложил позицию главы государства. По его словам, указ о роспуске Верховной рады был конституционным, поскольку, по мнению президента, на момент объявления досрочных выборов коалиции в Верховной раде не существовало. А это является одним из трех оснований для роспуска парламента. Вениславский указал, что коалиция прекратила свое существование еще три года назад, когда в феврале 2016 года из парламентского большинства вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомощь", а 29 марта юридически был зафиксирован факт выхода из коалиции Радикальной партии. "В регламенте коалиционного соглашения предусмотрено, что деятельность коалиции прекращается в случае ее численного уменьшения до меньшего количества нардепов, чем определено Конституцией. Иными словами, с момента появления на сайте ВР информации о том, что совокупное количество нардепов в коалиции, по состоянию на определенное число, стало меньше 226, коалиция прекратила свое существование", - сказал представитель президента.

С этой позицией категорически не согласны народные депутаты, обжалующие президентский указ о роспуске Рады. Они настаивают на том, что коалиция в парламенте прекратила существовать не после выхода "Батькивщины", РПЛ и "Самопомощи" в 2016 году, а только после заявления фракции "Народный фронт" 17 мая 2019 года. Именно с 17 мая, по версии депутатов, начался 30-дневный срок формирования новой коалиции, а, следовательно, Зеленский не имел права распускать парламент. Оппоненты апеллируют к тому, что в апреле 2016 года народные депутаты 257 голосами поддержали представление коалиции о назначении Владимира Гройсмана премьер-министром, и с тех пор Верховная рада продолжала исполнять свои прямую обязанность - принимать законы. Депутат от Радикальной партии Олег Куприенко отмечает, что депутаты все время "мигрируют" из фракций в фракцию, в тому числе многие народные избранники примкнули к фракции тогдашнего президента "Блок Петра Порошенко". "Коалиция была сформирована в составе 302 народных депутатов. Когда три фракции вышли, они составляли всего 74 человека: "Самопомощь", Радикальная партия и "Батькивщина". 302 депутата минус 74 — все равно больше, чем 226. Когда мы вышли из коалиции, мы понимали, что там остается более 226 и коалиция остается", - сказал Куприенко. Он считает, что нынешний президент Владимир Зеленский распустил парламент, руководствуясь не Конституцией, а лишь политической целесообразностью, чтобы на пике своего высокого рейтинга завести в новый парламент как можно больше депутатов из партии "Слуга народа".

При этом народные депутаты все время избегали ответа на вопрос судей, почему Верховная Рада не предоставила списки депутатов, которые входили в коалицию с 2016 по нынешний день, но, в конце концов пообещали, что такие списки будут предоставлены суду.

С надеждой на понимание стремлений украинского народа

Заседание Конституционного суда длилось около десяти часов с небольшими перерывами, поскольку появилась информация о минировании здания. Тщательная проверка правоохранителями это не подтвердила, и пленарное заседание продолжилось. Судьи, выслушав обе стороны, задали ряд острых вопросов как представителю президента, так и народным депутатам.

После чего председатель КС Наталья Шаптала объявила, что пленарное заседание продолжится в закрытом режиме до принятия решения по делу. По ее словам, оно будет опубликовано на официальном сайте суда, но пока неизвестно, когда именно это произойдет. Поскольку это конституционное производство является неотложным, то итоговое решение КС должно быть обнародовано до конца июня.

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук сказал в интервью DW, что команда Зеленского прорабатывает все сценарии решения КС, в том числе и то, что суд может признать указ президента о роспуске парламента неконституционным. "Иногда судопроизводство и справедливость это разные вещи. Но мы надеемся, что стремление украинского народа на перезапуск системы власти будет с пониманием воспринято всеми", - сказал Стефанчук.

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