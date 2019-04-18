Будет ли Лондон вводить собственные санкции против РФ?

Кабинет министров Великобритании в среду, 17 апреля, представил законопроект, согласно которому Лондон и после "Брекзита" сможет вводить санкции против России. Цель законопроекта - "мотивировать Россию на прекращение действий по дестабилизации Украины". Сейчас Лондон подчиняется общеевропейской санкционной политике. Возможные варианты развития событий в интервью DW прокомментировал Джеймс Никси, глава российского и европейского направлений британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House.

DW: Глядя на последний законопроект, кажется, что в случае осуществления "Брекзита" санкции Лондона в отношении России будут более жесткими, нежели общеевропейские, а также более конкретными. Так ли это?

Джеймс Никси: Очень трудно сказать наверняка, но я думаю, что ничего нельзя исключать. Первый вариант таков, что после "Брекзита" мы будем свободны от рамок европейских санкций и сможем проводить гораздо более жесткую линию. Но существует и другой вариант, а именно, что после выхода из ЕС Великобритания окажется в непростой ситуации. Мы будем нуждаться в новых торговых партнерах, потеряв ЕС и особые отношения со странами Евросоюза. А это значит, что мы будем заинтересованы в тех странах, пусть и очень непростых в обращении с ними, с которыми у нас в настоящее время нет широких торговых связей - включая Россию.

Поэтому вполне возможно, что в результате "Брекзита" стремление к достижению наших экономических целей приведет нас к компромиссам, и мы вернемся к тем торговым партнерам, к которым ранее испытывали неприязнь.

- Тогда почему правительство Великобритании рассматривает этот законопроект и пытается найти решение по санкциям, которые могут ввести после "Брекзита", именно сейчас?

- Они именно пытаются. Сейчас всё под вопросом, прежде всего, механизм "Брекзита" - уйдем мы или нет, будем ли мы проводить второй референдум, выйдем ли мы из ЕС без договора... Это все пока неизвестно. Но в то время как обсуждаются и согласовываются условия "развода" с ЕС, который может и вообще не произойти, санкции являются одним из тех элементов, которые необходимо выполнять - даже не зная конечного итога "Брекзита". Если мы в результате не покинем Европейский Союз, что вполне возможно, тогда наши санкции останутся на нынешнем уровне. Если мы все-таки покинем ЕС, то одним из первых вопросов будут санкции. Будем ли мы идти в фарватере американцев, будем ли мы использовать европейский опыт, или у нас будет новый курс - в настоящее время обсуждаются все варианты. Но я бы сказал, что сейчас не это главное. Основное внимание уделяется "Брекзиту".

Джеймс Никси

- В чем разница между содержимым нового законопроекта по будущей санкционной политике и нынешними санкциями, которые приняты всем Евросоюзом?

- Повторю, что еще ничего не согласовано, нет окончательного документа, это только своего рода версия того, что может произойти в будущем. Но если будет принято решение усилить санкции, значит, будет больше ограничений наложено на ряд физических лиц. Прежде всего, будут более строгие требования по разъяснению происхождения крупных активов. Кроме того будут бóльшие ограничения для российских компаний, которые работают в Великобритании и акции которых котируются на бирже.

То есть по факту будет ужесточение санкций, но я все-таки скептически отношусь к этому. Прошло более года с момента покушения на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. С тех пор было много разговоров, а действий - мало.

Я по-прежнему не очень верю в то, что правительство Великобритании примет некоторые рекомендации своих собственных экспертов - из-за страха перед последствиями "Брекзита", из-за опасений противостоять России, из-за боязни отойти от устоявшейся канвы британо-российских отношений, хотя эти отношения сегодня как раз очень "неустоявшиеся". Пока похвастаться успехами здесь наше правительство не может.

К тому же в Лондоне есть лоббисты и в правительственных кругах, и за их пределами - и все они советуют кабинету министров не предпринимать каких-либо более решительных действий. Крупные компании, крупные бизнес-структуры, энергетические концерны, юридические фирмы, консалтинговые компании - все хотят больше работать с Россией. А санкции по своей сути направлены против бизнеса. Иными словами, на политиков пытаются повлиять в том или ином направлении.

- Новые правила британской санкционной политики написаны только для России, или они также могут распространяться на другие страны?

- Я не уверен относительно именно этого конкретного документа. Однако я считаю, что было бы разумно не "цепляться" именно к России, не делать Россию жертвой, а обеспечить правильное ведение наших собственных дел, целостность нашей финансовой системы. Очевидно, что Россия не единственная страна, которая пытается обойти правила и использовать их в свою пользу, не единственная, которая следует букве закона, но не духу закона. Я знаю много других подобных стран - Китай, Нигерия, страны Ближнего Востока - которые пытаются использоваться наш благоприятный регуляторный режим и доброжелательность. Так что будет разумным не "пинать" Россию. Мы - не русофобы, а скорее защитники своей собственной чести и целостности.

- Если "Брекзит" все-таки произойдет, введет ли Лондон новые санкции в отношении России, и если да, как быстро?

- В первые дни и недели после отравления Скрипалей в Солсбери было много призывов к принятию гораздо более активных мер против российского государства, которое было названо организатором покушения.

Но со временем эмоции утихают и заменяются более прагматичным набором действий. Сразу после покушения риторика Терезы Мэй в Палате общин была, я думаю, довольно сильной, но сделанное в итоге существенно отстает от сказанного. Мне кажется, ​​Мэй нарочно высказывалась довольно неопределенно, потому что она знает, что есть другие соображения и что хотя многие люди ставят национальную безопасность выше коммерческих интересов, у бизнеса другой взгляд на этот счет.

Так что неясно, в какую сторону мы пойдем. Конечно, Тереза ​​Мэй может перестать быть премьер-министром в ближайшие недели или месяцы, мы можем остаться или не остаться в Европе в ближайшие недели или месяцы. Но и Россия то ли будет, то ли не будет предпринимать дальнейших действий против Великобритании. Так что боюсь, в ближайшее время нас ждет очень много неизвестного.

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