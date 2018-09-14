Будем купаться в бассейне (фото)

Весна в Германии еще немного капризничает, но самые смелые уже могут купаться под открытым небом.
Франкфурт-на-Майне • После зимней паузы в немецких городах уже начали работать первые бассейны под открытым небом (Freibad). Эта фотография была сделана в федеральной земле Гессен во Франкфурте-на-Майне.
В Германии сейчас насчитывается около шести тысяч общественных бассейнов - в том числе, 2700 бассейнов под открытым небом.
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