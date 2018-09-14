Будем купаться в бассейне (фото)

Франкфурт-на-Майне • После зимней паузы в немецких городах уже начали работать первые бассейны под открытым небом (Freibad). Эта фотография была сделана в федеральной земле Гессен во Франкфурте-на-Майне.

В Германии сейчас насчитывается около шести тысяч общественных бассейнов - в том числе, 2700 бассейнов под открытым небом.

Смотрите также:

Термальные бассейны в Германии

Немецкие термы Арские термы Добро пожаловать в немецкие термы! Знакомство начнем в алфавитном порядке в земле Рейнланд-Пфальц. На фотографии - Арские термы (Ahr-Thermen) в Бад-Нойенаре.

Немецкие термы "Бали" Термы "Бали" (Bali Therme) на курорте Бад-Эйнхаузен в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Немецкие термы Балтийские термы Балтийские термы (Ostsee-Therme) в Шарбойце под Любеком в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Немецкие термы Вёрисхофенские термы Вёрисхофенские термы (Therme Bad Wörishofen) в баварском регионе Альгой.

Немецкие термы "Европа" Термы "Европа" (Europa Therme) в баварском Бад-Фюссинге около Пассау.

Немецкие термы Заровские термы Заровские термы (SaarowTherme) на курорте Бад-Заров в Бранденбурге.

Немецкие термы Зинсхаймские термы Зинсхаймские термы (Thermen & Badewelt Sinsheim) в Баден-Вюртемберге.

Немецкие термы "Каракалла" Баден-Баденские термы "Каракалла" (Caracalla-Therme) в земле Баден-Вюртемберг.

Немецкие термы Кимгауские термы Кимгауские термы (Chiemgau-Therme) на курорте Бад-Эндорф в баварском регионе Кимгау.

Немецкие термы "КиссЗалис" Термы "КиссЗалис" (KissSalis Therme) в баварском Бад-Киссингене (Нижняя Франкония).

Немецкие термы "Кристал-тримини" Термы "Кристал-тримини" (Kristall trimini) на берегу Кохельского озера в Баварии.

Немецкие термы "Ликвидром" Термальный комплекс "Ликвидром" (Liquidrom) в Берлине.

Немецкие термы "Медитерана" Термы "Медитерана" (Mediterana) в Бергиш-Гладбахе под Кельном в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Немецкие термы Мерсбургские термы Мерсбургские термы (Meersburg Therme) на Боденском озере в Баден-Вюртемберге.

Немецкие термы Рупертовы термы Рупертовы термы (RupertusTherme) на баварском курорте Бад-Райхенхалль.

Немецкие термы Термы Кайзера Фридриха Термы Кайзера Фридриха (Kaiser-Friedrich-Therme) в столице Гессена - Висбадене.

Немецкие термы "Тоскана" Термы "Тоскана" в гессенском Бад-Орбе (Toskana Therme Bad Orb).

Немецкие термы "Фридрихсбад" Баден-Баденский термальный комплекс "Фридрихсбад" (Friedrichsbad) в земле Баден-Вюртемберг.

Немецкие термы Эмсские термы Эмсские термы (Emser Therme) на курорте Бад-Эмс в земле Рейнланд-Пфальц.

Немецкие термы Эрдингские термы Эрдингские термы (Therme Erding) в баварском Эрдинге под Мюнхеном. Автор: Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp