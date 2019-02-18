 Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 18.02.2019

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Европа

Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году

Совет Евросоюза обсудил Украину. Поддержка Киева усиливается, готовятся новые санкции, но у ЕС есть четкие ожидания от украинских властей, в частности в контексте выборов.

Флаги Украины и Европейского Союза

Украина уже в третий раз за три месяца становится одной из основных тем заседания Совета ЕС по иностранным делам. В ноябре и декабре в центре внимания были ситуация в Азовском море, так называемые "выборы" сепаратистов в Донбассе и события в районе Керченского пролива. А на заседании 18 февраля глав МИД стран ЕС в первую очередь волновали реформы в Украине на фоне президентских и парламентских выборов, которые состоятся весной и осенью 2019 года.

Могерини верит в продолжение реформ

На протяжении прошлого года в Брюсселе регулярно звучали предупреждения, что выборы в Украине не должны стать препятствием для продолжения реформ. Перед нынешним заседанием Совета ЕС ряд стран Евросоюза предложили для обсуждения неофициальный документ, озаглавленный "Удержать Украину на европейском пути".

В нем отмечается, что выборы 2019 года станут тестом для Украины. "Мы действительно верим, что успешный процесс реформ, приносящий процветание, эффективное госуправление, верховенство права и крепкую демократию, - это лучший ответ Украины на усилия России по дестабилизации и на ее агрессию", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении DW.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам Совета ЕС не продемонстрировала малейших сомнений в том, что реформы будут продолжаться. По ее словам, сейчас, накануне пятой годовщины окончания событий на Майдане, Украина является другой страной, нежели в 2014 году. "Я верю, что тренд на реформы продолжится во время этого года выборов и, очевидно, после этого, потому что это соответствует требованиям граждан Украины", - отметила она.

Придерживаясь традиций ЕС, Могерини отметила, что у Брюсселя нет преференций по кандидатам: "Какими бы ни были результаты выборов, мы продолжим сотрудничать с государственными органами, с людьми в стране".

Датский завтрак с украинским министром

В то же время в ЕС ожидают, что во время выборов Украина будет четко следовать стандартам Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. "Мы целиком привержены поддержке процесса реформ как политически, так и экономически. Мы ожидаем свободных и честных выборов в присутствии международных наблюдателей", - добавила Могерини.

Утром в тот же день у нее была возможность высказать все свои ожидания напрямую главе МИД Украины Павлу Климкину. В самом Совете ЕС он не участвовал. Но министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен организовал завтрак с главой украинского внешнеполитического ведомства. Приняли в нем участие представители делегаций всех 28 государств ЕС.

Состоявшуюся за завтраком дискуссию один из европейских дипломатов назвал в разговоре с корреспондентом DW "честным и откровенным". По его словам, сигнал поддержки Украины был четким, даже со стороны тех стран, которые обычно более сдержанны в этом вопросе. В то же время собеседник отметил, что если украинские власти вдруг замедлят или остановят процесс реформ, то эта поддержка может стать "проблематичной".

В свою очередь, один из чиновников ЕС пояснил DW, выполнение каких именно реформ в Брюсселе ожидают от Киева в 2019 году. В частности, это завершение создания Высшего антикоррупционного суда и начало вынесения им решений, а также прогресс в реформировании энергетического сектора. В последнем вопросе источник отдельно выделил разделение "Нафтогаза", то есть создание независимого оператора газотранспортной системы, как это предусматривает право ЕС.

ЕС готовит новые санкции

Второй темой заседания Совета ЕС, связанной с Украиной, были события в Керченском проливе, во время которых Россия атаковала три украинских судна и захватила их вместе с 24 членами экипажей. Их Киев называет военнопленными, а Россия судит за "незаконное пересечение границы" и пока не собирается отпускать.

Контекст

После окончания съезда грузин-эмигрантов в бельгийском Льеже Михаил Саакашвили в интервью DW рассказал о перспективах возвращения в Грузию и о том, чем опасен для Украины Петр Порошенко. (11.02.2019)

Совет ЕС на заседании в Брюсселе ввел санкции за "выборы" сепаратистов в Донбассе. Решений о штрафных мерах против РФ за события в Керченском проливе принято не было. (10.12.2018)

Одной из главных тем заседания стала эскалация в Керченском проливе. ЕС и Украина подписали соглашения на более чем 200 миллионов евро. В Брюсселе Киев хвалили, но не обошлось и без критики. (17.12.2018)

На саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза обсудили события в Керченском проливе. Почему в ЕС пока избегают говорить о новых санкциях - в репортаже DW. (14.12.2018)

Главным требованием ЕС после тех событий было и остается незамедлительное освобождение моряков. Вначале в Брюсселе, Берлине и Париже избрали подход переговоров с Россией, потому в Евросоюзе воздерживались от каких-либо упоминаний дополнительных санкций. На саммите ЕС в декабре даже была сложная дискуссия о том, делать ли намек на возможность санкций.

Поскольку ситуация не изменилась, подход решили изменить. По словам Могерини, в ЕС достигли консенсуса касательно необходимость ввести новые санкции. Впрочем, речь идет лишь о персональных ограничениях. По информации источника DW, они коснутся восьми физических лиц. Принятие этих санкций ожидают на протяжении двух следующих недель.

В то же время Могерини уклонилась от ответа, обсуждали ли другие типы ограничений, например для обеспечения свободы судоходства в Азовском море. А вот Климкин сказал, что такая дискуссия идет - и на уровне ЕС, и с отдельными странами. По словам министра, для Киева было бы хорошо, если бы российским судам ограничили доступ в порты ЕС.

Но и от дипломатии ЕС не отказывается. По словам Климкина, коллеги заверили его, что во время контактов с РФ первая тема, которую они поднимают, - это украинские моряки и политзаключенные.

Поддержка украинского Приазовья

Эскалация в Азовском море началась еще весной прошлого года, когда Россия начала усиленно проверять коммерческие суда, идущие в украинские порты. Совет ЕС обсудил и новые программы поддержки этого региона. Как сообщила Могерини, речь идет о развитии автомобильных и железных дорог, создании учебных центров в городах Приазовья, а также поддержке малых и средних предпринимателей.

Обсуждают и открытие в Мариуполе офиса, который будет вести программы ЕС, создание бизнес-школ, а также курсов для тех, кто потерял работы, отметил Климкин и уточнил, что решение об этих программах планируют принять на следующей неделе, когда в Украину приедет вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис вместе с представителем Европейского инвестиционного банка. Реализация программ будет финансироваться как на безвозвратной основе, так и на кредитные средства, предоставленные "на очень выгодных для Украины условиях". В целом же Климкин назвал завтрак в Брюсселе "классным" и "вдохновляющим".

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    Автор: Александра Елкина


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