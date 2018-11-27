 Брюссель представил стратегию ЕС по защите климата до 2050 года | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2018

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Европа

Брюссель представил стратегию ЕС по защите климата до 2050 года

Еврокомиссия планирует в ближайшие 30 лет довести выброс парниковых газов в ЕС до нуля. Для реализации этой цели потребуются ежегодные инвестиции в размере до 290 миллиардов евро.

Ветропарк в Германии

Выброс парниковых газов в Евросоюзе может быть сведен к нулю в ближайшие 30 лет. Еврокомиссия в среду, 28 ноября, в Брюсселе представила стратегию по защите климата на период до 2050 года. В ней содержится восемь сценариев развития, два из них предполагают сокращение выброса парниковых газов на 100 процентов. Остальные шесть, как и соответствующая стратегия, выработанная в Германии, предусматривают возможность сокращения вредных выбросов на 80-95 процентов.

Для реализации этой стратегии, по словам комиссара ЕСпо вопросам климата Мигеля Ариас Каньете, потребуются инвестиции в объеме до 290 миллиардов евро в год. В то же время страны Евросоюза смогут в совокупности экономить почти такую же сумму на импорте энергоносителей. Согласно планам Брюсселя, экономика в ЕС продолжить расти, несмотря на структурные изменения, и к их завершению дополнительный рост составит 2 процента.

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В документе говорится в первую очередь об отказе от использования нефти, природного газа и каменного угля, при сгорании которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Кроме того, предлагается резко сократить эмиссию парниковых газов при промышленном производстве и в сельском хозяйстве. Сокращению содержания углекислого газа в атмосфере должны также способствовать лесопосадки.

Электроэнергия из возобновляемых источников

Согласно планам Еврокомиссии, в 2050 году электроэнергия должна обеспечивать более половины всего энергопотребления (как минимум в два раза больше, чем сейчас). Граждане европейских стран будут не только ездить на электромобилях, но частично и отапливать жилье электричеством, 80 процентов которого будет производиться из возобновляемых источников и 15 процентов на АЭС.

Согласно нынешним целям ЕС на период до 2030 года, предусматривается снижение выбросов парниковых газов на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. На данный момент Евросоюзу удалось добиться снижения выбросов на 22 процента. 

На будущей неделе в польском Катовице откроется  24-я Конференция ООН по изменению климата. Ее участники в очередной раз попытаются договориться о реализации Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Оно поставило глобальную цель - ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию, а желательно и полутора. На Евросоюз приходится всего 10 процентов глобальной эмиссии парниковых газов. По данным ООН, в прошлом году выбросы двуокиси углерода в мире снова возросли и достигли 53,5 миллиарда тонн.

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