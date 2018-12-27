 Брюссель и Берлин потребовали незамедлительного режима тишины в Идлибе | Новости из Германии о Германии | DW | 29.12.2019

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Германия

Брюссель и Берлин потребовали незамедлительного режима тишины в Идлибе

По словам Маса, гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии - "катастрофическая и продолжает ухудшаться". Авиаудары и артобстрелы привели "к бесчисленным жертвам среди мирного населения", указал Боррель.

Мирные жители бегут из Идлиба

Мирные жители бегут из Идлиба

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) потребовал незамедлительно установить режим прекращения огня в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое они опубликовали в воскресенье, 29 декабря. "Гуманитарная ситуация в Идлибе уже и без того катастрофическая и продолжает усугубляться в результате боевых действий", - подчеркнул министр.

"Десятки тысяч человек стали беженцами в крайне тяжелых условиях, посреди зимы. Необходимы незамедлительное прекращение атак и установление прочного режима перемирия", - добавил он.

Брюссель призвал Дамаск и Москву прекратить атаки в Идлибе

В тот же день Евросоюз также призвал сирийское правительство и его союзников прекратить массированные бомбардировки, от которых пострадало мирное население на северо-западе страны. "Все воюющие стороны обязаны защищать мирных жителей. Режим и его союзники должны прекратить стихийные военные атаки и соблюдать международное гуманитарное право", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что авиаудары и артобстрелы привели "к бесчисленным жертвам среди мирного населения".

Контекст

Расширяя свое военное присутствие в Сирии, Кремль преследует сразу несколько целей, считает Инго Маннтойфель. (22.09.2015)

Несмотря на объявленное прекращение огня, российские и сирийские ВВС наносят удары по оппозиции в провинции Идлиб. По словам правозащитников, мирные жители платят за это высокую цену. (22.06.2019)

В свете дискуссий о структурах международной безопасности Хайко Мас призвал не отказываться от партнерства с США в НАТО и подключить Великобританию к работе будущего Совбеза ЕС. (10.11.2019)

По данным ООН, в результате массированных авиаударов на северо-востоке Сирии свыше 235 000 жителей были вынуждены покинуть родные места.

Идлиб остается последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла, отмечают эксперты.

Совбез как инструмент предотвращения кризисов

В беседе с журналистами Хайко Мас также прокомментировал роль Германии в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности (СБ) ООН в 2019-2020 годах. Министр отметил, что Берлин использует следующий год для укрепления позиций этого международного органа как инструмента предотвращения кризисов.

"Наш второй год в Совете Безопасности должен пройти под знаком защиты и дальнейшего развития международного правопорядка, основанного на соблюдении правил.

Совбез в гораздо большей степени должен быть органом для предотвращения кризисов, чем для реагирования на них", - цитирует Маса агентство dpa.

Ранее германский министр говорил о необходимости создания Совета Безопасности Евросоюза. При этом, по словам Маса, Великобритания должна принимать участие в работе СБ ЕС, даже после того как она покинет Евросоюз, а США предстоит стать важным партнером этого органа.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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