 Британцы обвинили RT в нарушении принципа объективности | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2018

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Европа

Британцы обвинили RT в нарушении принципа объективности

В трех программах RT, в которых освещалось отравление Сергея и Юлии Скрипалей, Ofcom усмотрел нарушения принципа объективности. Медиарегулятор намерен применить санкции против телеканала.

Логотип RT (фото из архива)

Британский медиарегулятор Ofcom в четверг, 20 декабря, признал российский телеканал RT виновным в нарушении принципа объективности. Расследование проводилось в отношении трех выпусков программ RT, в которых шла речь об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

В продукции RT, которая подверглась проверке, Ofcom усмотрел в совокупности семь нарушений, представляющих серьезное несоответствие британскому кодексу вещания. "Мы сообщили RT, что склонны рассмотреть вопрос о применении санкций в соответствии с законом", - подчеркивается в заявлении.

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Представители RT сообщили, что "чрезвычайно расстроены" решением медиарегулятора. Телеканал в ближайшее время сообщит о дальнейших шагах, которые намерен предпринять в связи с обвинением Ofcom. 

Необъективность при освещении дела Скрипалей

RT работает в Великобритании с 2011 года, с тех пор Ofcom неоднократно обвинял его в нарушении кодекса вещания. В 2018 году в отношении телеканала проводилось 10 проверок. Расследования были связаны с освещением отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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    Автор: Наталия Королева, Керстен Книпп


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