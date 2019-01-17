 Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов | Новости из Германии о Европе | DW | 26.07.2019

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Европа

Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов

Ofcom обвинил телеканал RT в отсутствии "должной беспристрастности". Речь идет о вышедших в эфир программах, посвященных, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии.

Эмблема канала RT

Эмблема канала RT

Британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom в пятницу, 26 июля, оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов (223 тыс. евро) "за серьезное несоблюдение правил вещания" и предписал каналу обнародовать выводы Ofcom в прямом эфире.

В результате расследования регулятор пришел к выводу, что RT "не смогла сохранить должную беспристрастность" в семи информационных программах и выпусках, посвященных актуальным событиям и вышедших в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Как уточняют в Ofcom, речь в передачах шла, главным образом, о вызывающих полемику политических темах и о текущей государственной политике, а именно - "о реакции правительства Великобритании на события в Солсбери и на конфликт в Сирии".

Апелляция RT

RT уже подал апелляцию с требованием пересмотреть решения Ofcom. Представители регулятора отметили, что полноценные слушания по данному вопросу должны состояться в конце года и постановление о штрафе вступит в силу только после решения суда.

Контекст

Проверка BBC World News и интернет-контента британской медиакомпании проводится в связи с решением британского регулятора в отношении Russia Today. (21.12.2018)

В интервью DW немецкий эксперт Сюзанне Шпан рассказала о методах воздействия российских СМИ в Германии. Главная ставка, по ее словам, делается на их местные медиасети. (24.05.2018)

В пресс-службе канала прокомментировали инцидент: " Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда".

"При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию", - считают в RT.

В начале мая RT по запросу Deutsche Welle внес исправленияв опубликованную 7 мая статью, в которой DW и ряд других СМИ обвинялись в распространении фейкового видео.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW.  

Ссылки в интернете

Заявление Ofcom

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости  

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение?  

Bellingcat и Insider: отравитель Скрипалей - полковник ГРУ Анатолий Чепига  

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