 Британский министр по вопросам ″Брекзита″ ушел в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 15.11.2018

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Европа

Британский министр по вопросам "Брекзита" ушел в отставку

Доминик Рааб заявил, что он не может согласиться с договором по "Брекзиту", одобренным британским кабинетом. Принципиальные возражения у Рааба вызывают два вопроса.

Доминик Рааб

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб объявил об уходе в отставку в знак протеста против запланированного соглашения с Евросоюзом об условиях и порядке "Брекзита". "Сегодня я подал в отставку с поста министра по вопросам "Брекзита". Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашей сделки с Евросоюзом", - написал он в своем микроблоге в Twitter в четверг, 15 ноября.

К своему посту Рааб приложил фотокопию письма об отставке, направленного премьер-министру страны Терезе Мэй. В этом письме он объяснил причины, по которым он не может поддержать документ, одобренный накануне правительством Великобритании.

Контекст

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

"Я не могу принять предлагаемую сделку по двум причинам. Во-первых, я полагаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией представляет собой очень серьезную угрозу для территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать не ограниченное по времени условие, при котором у ЕС остается право вето на возможность выхода Великобритании из ЕС", - написал Рааб.

В отставку подали еще два британских министра

Позднее о своей отставке объявила и министр труда Великобритании Эстер Маквей. Утром поступили сообщения о том, что свой пост покинул и государственный министр Великобритании по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара. Не менее 48 депутатов-консерваторов намерены инициировать голосование о недоверии премьер-министру Терезе Мэй.

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Brexit: сожалеют ли британцы о своем решении год спустя? (23.06.2017)

 

 

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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