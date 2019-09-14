Британский Верховный суд разрешил парламенту продолжить работу

Верховный суд Великобритании во вторник, 24 сентября, признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона об отправке британского парламента на принудительные каникулы. Судьи единогласно постановили, что правительство не предоставило достаточных оснований для такой меры. Решение Джонсона "без приемлемой причины" лишает парламент возможности выполнять свою работу как законодательного органа, а также органа, контролирующего действия исполнительной власти, говорится в решении суда.

11 сентября Высший гражданский суд Шотландии постановил, что решение об отправке британского парламента на принудительные каникулы было незаконным. Правительство Великобритании подало апелляцию в Верховный суд.

Затяжной "Брекзит"

Пятинедельные принудительные каникулы начались в ночь на 10 сентября и сопровождались шумными протестами в рядах парламентариев. Следующая сессия намечена только на 14 октября. Блокировка парламента направлена на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию "жесткого "Брекзита", считают эксперты.

Тем не менее перед уходом на каникулы парламент предпринял ряд шагов по предотвращению "Брекзита" без соглашения с Евросоюзом. В частности, 9 сентября Елизавета II подписала закон, который должен лишить британское правительство права осуществить "жесткий "Брекзит" без одобрения законодателей. Согласно ему, правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. Если к концу октября не удастся договориться с Брюсселем, то Джонсон должен будет попросить у Брюсселя отсрочку в три месяца - до 31 января 2020 года.

Первоначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

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