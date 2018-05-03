Британские парламентарии требуют применить "закон Магнитского"

Несмотря на то, что в Великобритании существует свой аналог "закона Магнитского", он ни разу не был использован. Межпартийная группа депутатов британского парламента во вторник, 14 мая, обратилась с письмом к главе МИД Великобритании Джереми Ханту с требованием изменить ситуацию.

"Почти год назад 23 мая 2018 года Великобритания приняла "поправку Магнитского" к закону "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", которая позволяет британскому правительству вводить санкции, включая запрет на выдачу виз, против персон, совершавших тяжелые нарушения прав человека", - уточняется в преамбуле обращения.

Однако закон не применялся под предлогом того, что этого нельзя делать до выхода Великобритании из Евросоюза.

С точки зрения авторов послания, "нет никаких законных причин для того, чтобы правительство воздерживалось от введения санкций против нарушителей прав человека". Целый ряд стран ввели законы Магнитского, в том числе США, Канада, Литва, Латвия и Эстония. Во всех пяти перечисленных странах, три из которых входят в ЕС, были введены санкции против нарушителей прав человека и коррупционеров. "Великобритания ввела санкции против нулевого количества человек", - подчеркивается в письме.

Недостаточная реакция на отравление Скрипалей

По мнению депутатов, правительство предприняло слишком мало действий после отравления Скрипалей, "совершенным российскими агентами на британской земле". Адекватным ответом было бы "введения санкций против вовлеченных лиц". Отказ от имплементации закона о санкциях в связи с "поправкой Магнитского" не соответствует интересам безопасности Великобритании, подчеркивают депутаты.

Ранее, в январе, сообщалось, что депутаты Европарламента хотят еще при нынешнем созыве принять резолюцию, призывающую к введению "закона Магнитского" на уровне ЕС. Речь идет о санкциях за нарушения прав человека.

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