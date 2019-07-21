 Британские лейбористы хотят избежать ″Брекзита″ без сделки с ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 15.08.2019

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Европа

Британские лейбористы хотят избежать "Брекзита" без сделки с ЕС

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин собирается инициировать голосование о доверии новому премьер-министру страны Борису Джонсону - убежденному стороннику "Брекзита".

Джереми Корбин в Палате общин британского парламента

Джереми Корбин в Палате общин (фото из архива)

Нынешнее правительство Великобритании не имеет полномочий на выход страны из состава Евросоюза ("Брекзит") без соглашения с Брюсселем. Об этом заявил в письме к лидерам оппозиционных политических партий и депутатам парламента Соединенного Королевства, опубликованном в среду, 14 августа, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он намерен предотвратить развитие событий по подобному сценарию.

В частности, Корбин собирается инициировать голосование о доверии новому премьер-министру королевства Борису Джонсону. Если депутаты выразят Джонсону недоверие и Корбина назначат главой британского правительства на "строго ограниченный период", он намерен провести всеобщие выборы и добиться повторного референдума о выходе страны из состава ЕС.

Кроме того, лидер оппозиции хочет обеспечить необходимое продление срока действия статьи 50-й Лиссабонского договора, регламентирующей выход из ЕС. Следует "разрешить народу определять будущее нашей страны", подчеркнул Джереми Корбин в своем послании.

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Новый британский премьер - сторонник "Брекзита"

Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон 24 июля стал новым премьер-министром Великобритании. Преемник Терезы Мэй - убежденный сторонник "Брекзита", даже без заключения соглашения с Брюсселем. Готовность нового премьера к жесткому "Брекзиту" еще до его назначения спровоцировала целую волну отставок членов правительства.

В конце мая Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии. Причиной этого шага она назвала неразрешимые разногласия с парламентом о планах выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин трижды отклоняла соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:43

Борис Джонсон - клоун, эксцентрик или рассчетливый игрок?

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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