 Британские консерваторы расследуют утечку личных данных политиков | Новости из Германии о Европе | DW | 30.09.2018

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Европа

Британские консерваторы расследуют утечку личных данных политиков

От утечки личных данных пострадало "ограниченное" число пользователей, сообщил председатель Консервативной партии Брэндон Льюис.

Полицейские на съезде Консервативной партии в Бирмингеме

Съезд Консервативной партии в Бирмингеме

Консервативная партия Великобритании проведет расследование обстоятельств утечки личных данных ряда высокопоставленных политиков, которая произошла из-за сбоя в настройках безопасности официального мобильного приложения.

Контекст

"Любое нарушение является серьезным нарушением, поэтому мы занимаемся детальным расследованием и подходим к этому очень серьезно", - заявил председатель партии Брэндон Льюис в эфире телеканала Sky News в воскресенье, 30 сентября. По его словам, от утечки данных пострадало "ограниченное" число пользователей.

Сбой в приложении для работы на конференции

Накануне стало известно, что в открытый доступ попали персональные данные ряда высокопоставленных консерваторов, включая министра финансов страны Филипа Хаммонда, бывшего главу МИДа Бориса Джонсона, а также депутатов парламента. Сбой произошел в приложении, созданном специально для ежегодного съезда партии, который открылся 30 сентября в Бирмингеме.

Любой желающий мог получить доступ к профилям тех, чьи данные были внесены в приложение. До устранения бреши в системе безопасности, кто угодно мог изменить фотографии и другую информацию, касающуюся министров, членов парламента, журналистов, аккредитованные в Бирмингеме. Позднее представитель Консервативной партии заявил: "Техническая проблема решена, и приложение теперь работает надежно".

Sky News отмечает, что, согласно новым правилам безопасности личных данных, штраф за подобную утечку может составить до 20 млн фунтов стерлингов либо 4 процента от оборота.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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