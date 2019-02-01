 Британские депутаты заявили об ответственности РФ за прекращение действия ДРСМД | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2019

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Россия

Британские депутаты заявили об ответственности РФ за прекращение действия ДРСМД

Россия "цинично и опасно" нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил комитет по обороне Палаты общин Великобритании.

Российская ракета SSC-8/9M729

Российская ракета SSC-8/9M729

Депутаты нижней палаты британского парламента возложили на Россию ответственность за приостановку и вероятное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В докладе, опубликованном 4 апреля, комитет по обороне Палаты общин обозначил целый ряд событий, в которых Москва нарушает договор. Кроме того, в докладе анализируются возможные мотивы РФ и США и оцениваются способы возможного сохранения ДРСМД.

После приостановки ДРСМД Европа стала менее безопасной

"Европейский континент стал менее безопасен в результате российского решения о разработке ракет в нарушение ДРСМД. Великобритания не была участницей этого договора, но - как и все другие члены НАТО - мы должны учитывать последствия очередного развертывания Россией ракет, созданных для того, чтобы угрожать Западной Европе и откалывать Соединенные Штаты от остальной части НАТО в условиях кризиса",  - заявил председатель комитета по обороне Джулиан Льюис.

Он также призвал правительство Великобритании принять меры, чтобы обеспечить жесткий ответ на нарушение Россией договора, согласованный и осуществленный силами НАТО. В свою очередь вице-председатель комитета Джон Спеллар заявил о "циничном и опасном" нарушении Кремлем ДРМСД, который с момента его подписания являлся "одной из основ европейской безопасности".

ДРСМД вряд ли удастся сохранить

В своем исследовании комитет пришел к выводу, что сохранить договор вряд ли удастся в связи с нежеланием России вернуться к его соблюдению. В связи с этим НАТО придется искать способы дать ответ Москве в соответствии с приоритетами членов альянса, указывают авторы доклада.

Контекст

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США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений, допускаемых Россией. В Кремле все обвинения отвергают. DW собрала ответы на самые важные вопросы о ДРСМД. (02.02.2019)

Кроме того, депутаты настоятельно рекомендуют публично представить в Совете Безопасности ООН свидетельства повторного использования Россией ракетных систем средней дальности наземного базирования.

Возможны новые соглашения с РФ, но необходим контроль

При этом комитет по обороне не исключил вероятности заключения новых соглашений с РФ о контроле над вооружениями. Вместе с тем он напоминает о необходимости строгих и постоянных мер, направленных на проверку выполнения соглашений. В случае с ДРСМД режим инспекций был ограничен по времени и завершился в 2001 году, отмечается в докладе. При этом считается, что Россия перестала следовать договору несколько лет спустя, указали британские депутаты.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 2 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора российской стороной.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его. По мнению НАТО, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер".

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    Автор: Александра Елкина


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