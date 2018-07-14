 Британская полиция изучает 400 вещдоков по делу об отравлении в Эймсбери | Новости из Германии о Европе | DW | 14.07.2018

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Европа

Британская полиция изучает 400 вещдоков по делу об отравлении в Эймсбери

Значительная часть собранных вещественных доказательств, скорее всего, заражена "Новичком", считают в Скотланд-Ярде. Полиция не исключает, что в дальнейшем будут обнаружены и другие емкости с ядом.

Место отравления Новичком в Эймсбери

Место отравления "Новичком" в Эймсбери

Полиция Великобритании считает вероятным, что, помимо обнаруженного накануне флакона с "Новичком", в доме у отравленного британца Чарли Роули могут быть и другие предметы, соприкасавшиеся с нервно-паралитическим веществом. Всего по делу об отравлении было собрано около 400 вещественных доказательств, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном в субботу, 14 июля.

Контекст

Флакон с "Новичком" был найден через день после допроса Чарли Роули. Эксперты должны установить, были ли отравлены Сергей и Юлия Скрипали веществом из этой же партии. (13.07.2018)

Следователи намерены выяснить, каким образом Чарли Роули и его спутница могли вступить в контакт с отравляющим веществом. Подробности допроса пока не сообщаются. (11.07.2018)

Значительная часть собранных вещдоков, скорее всего, заражена "Новичком", подчеркнули в ведомстве. Все эти предметы переданы в лабораторию для проведения анализа. В настоящий момент остается неясным, откуда взялась найденная ранее бутылочка с "Новичком" и как она оказалась в доме у Чарли Роули.

Емкостей с "Новичком" может быть больше

Полиция не исключает, что в дальнейшем будут обнаружены и другие емкости с "Новичком" или же зараженные ядом места. Расследование может занять несколько месяцев, заявил представитель британской полиции. Следствие намерено установить, принадлежит ли вещество из Эймсбери к той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте.

Граждане Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 3 июня были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок". Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. 8 июля врачи констатировали смерть Стерджес, 10 июля было объявлено, что Роули пришел в себя, его состояние остается критическим, но угрозы жизни нет. Пострадавший уже дал первые показания полиции.

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    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

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    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

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  • Вил Мирзаянов

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    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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02:40 мин

Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?

Контекст

"Новичок" и его жертвы

По данным Скотленд-Ярда, умершая 8 июля британка Дон Стерджес была отравлена ядом группы "Новичок". Как и ранее экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW - о "Новичке" и его жертвах. (10.07.2018)  

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Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?  

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