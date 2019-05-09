Брестская крепость празднует День Победы в условиях пандемии

Хотя официально в Беларуси карантин не вводился, и нет ограничений для проведения массовых мероприятий (руководству страны это настойчиво рекомендует сделать Всемирная организация здравоохранения), в различных регионах решили не проводить в нынешнем году праздничные торжества по случаю Дня Победы. Не стал исключением и Брест.

Крепость как символ

В советской историографии оборона Брестской крепости в июне 1941 года является значимым событием Второй мировой войны. Считается, что именно тогда войскам гитлеровской Германии впервые после нападения на Советский Союз было оказано ожесточенное сопротивление. По расчетам немецкой армии, штурм крепости должен был закончиться в течение нескольких часов, однако последний участок обороны ликвидировали лишь на пятый день боев.

В послевоенное время Брестская крепость получила звание героя, на ее месте был возведен мемориал, который ежегодно 22 июня и 9 мая становится местом проведения масштабных мероприятий. При этом в последние годы на майские праздники здесь наблюдался особенно большой поток гостей (прежде всего - из России). К примеру, в прошлом году в торжественном митинге по случаю Дня Победы в крепости приняли участие более 40 тысяч человек.

Коронавирус внес коррективы

Не менее масштабно планировалось провести праздничные торжества в Бресте и в нынешнем году, учитывая юбилейную дату – 75 лет со дня окончания войны. Однако складывающаяся эпидемиологическая ситуация вынудила местные власти вносить существенные коррективы.

В Брестской крепости во время празднования Дня Победы было малолюдно

Еще в середине апреля председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сообщил журналистам, что митинг и шествие на 9 мая будут отменены, а дело ограничится возложением цветов и венков. "Но никому запрещать приходить в крепость не будем, это абсолютно не патриотично и не по-человечески", - заявил градоначальник.

В результате 9 мая официальная часть празднования получилась очень короткой, а в самой крепости в это время было совсем малолюдно. Власти рассчитывают, что многие задумки, которые не удалось реализовать в День Победы, получится исполнить во время других праздников в течение года. Главное - чтобы этому не помешала ситуация с коронавирусом.

"Бессмертный полк": вместо тысяч - единицы

Пожалуй, самым пострадавшим мероприятием из-за мер против распространения COVID-19 стало шествие участников акции "Бессмертный полк" ("Беларусь помнит").

Лишь несколько человек пришли в крепость с портретами фронтовиков

Шесть лет назад именно Брест стал первым белорусским городом, который 9 мая присоединился к этому российскому патриотическому проекту. Если в 2019 году в шествии приняли участие около девяти тысяч человек, то в этого году в крепость с портретами своих родственников-фронтовиков пришли всего несколько человек.

"Конечно, обидно, что шествие и митинг отменили: видимо, такое отношение местных властей к этой дате. Ситуация вокруг пандемии не должна была повлиять на проведение праздника", - убежден брестчанин Аркадий Розбыш, который пришел 9 мая в крепость с портретом своего деда, прошедшего через всю войну.

Еще один местный житель Олег Магницкий отмечает, что и в нынешних условиях есть возможность прийти и почтить память. "Надо поступать по совести: многие делают это 9 мая не только у памятников, но и в окружении своих семей, посещают кладбище".

Маска не для праздника?

Из тех руководителей, которые утром в нынешний День Победы находились в Брестской крепости и принимали участие в торжественной церемонии, масками не пользовался никто. Также лишь единицы имели эти средства индивидуальной защиты и среди обычных посетителей мемориала.

Никто из участников церемонии не носил защитных масок

"Я не думаю, что маска от чего-то защитит во время нахождения на открытом воздухе: тем более что людей совсем немного", - говорит брестчанка Светлана Погорелова, которая решила прийти в крепость вместе с семьей. Она посетовала, что в городе теперь значительно меньше туристов, которые вынуждены были отказаться от поездок из-за карантина и режима самоизоляции в своих странах.

"Мои знакомые из России несколько лет подряд приезжали в Брест именно на 9 мая и очень хотели это сделать в нынешнем году. Все-таки подобные праздники мы привыкли отмечать при большом скоплении людей, а сейчас это не получится", - сожалеет Светлана.

Хотя отменять праздничный салют местные власти не стали (он пройдет в крепости поздним вечером 9 мая), при его проведении также учли возможные негативные последствия коронавируса. Как рассказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, "будем стараться рассредоточить людей и просить их соблюдать меры предосторожности и социального дистанцирования".

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