"Брекзит" к нам приходит, или Рождественское чудо?

Британский парламент хочет принять законопроект о выходе страны из Евросоюза до Рождества. Карикатурист Сергей Елкин увидел в бесконечной истории "Брекзита" библейский сюжет.
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