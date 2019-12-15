 ″Брекзит″ к нам приходит, или Рождественское чудо? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 17.12.2019

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Европа

"Брекзит" к нам приходит, или Рождественское чудо?

Британский парламент хочет принять законопроект о выходе страны из Евросоюза до Рождества. Карикатурист Сергей Елкин увидел в бесконечной истории "Брекзита" библейский сюжет.

Волхвы смотрят на падающую с флага Евросоюза звезду - карикатура Сергея Елкина

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  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй пережила второй вотум недоверия

    После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

  • Дебаты в британском паламенте о плане выхода Великобритании из ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте

    Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

  • Тереза Мэй в британском парламенте

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй

    Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

  • Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на внеочередном саммите в Брюсселе

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС

    25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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