 ″Брекзит″ без сделки может обойтись Лондону в 30 млрд фунтов в год | Новости из Германии о Европе | DW | 18.07.2019

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Европа

"Брекзит" без сделки может обойтись Лондону в 30 млрд фунтов в год

В исследовании, проведенном по заказу британского правительства, подчеркивается, что нерегулируемый "Брекзит" станет тяжелым ударом для британского бюджета. Эксперты предсказывают рецессию и значительное сокращение ВВП.

Сторонники Брекзита без сделки

Сторонники "Брекзита" без сделки

Выход из состава ЕС без договора погрузит Великобританию в рецессию и будет иметь серьезные последствия для британского бюджета. К такому выводу приходят авторы независимого исследования, проведенного по заказу правительства в Лондоне. В докладе Службы по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility), обнародованном в четверг, 18 июля, указывается, что в случае "Брекзита" без сделки Лондону придется ежегодно брать новые долги на сумму в 30 млрд фунтов стерлингов (33,4 млрд евро).

Контекст

Из-за противоречий с парламентом по планам "Брекзита" Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии и объявила о скором уходе с поста премьер-министра. DW о политическом пути Мэй. (24.05.2019)

Британцы ищут выход из хаоса, который сами и создали. В британской политике, кроме повторения ситуации, ничего не происходит. Но злорадствовать слишком рано, считает Бернд Ригерт. (15.03.2019)

В своих прогнозах эксперты, которые по заказу правительства в Лондоне часто готовят доклады о стабильности британского бюджета, исходят из того, что нерегулируемый "Брекзит" приведет к снижению инвестиций, сокращению объема экспорта из-за новых торговых барьеров и сильному обвалу британского фунта. В случае реализации данного сценария, они предсказывают глубокую рецессию и сокращение объема ВВП на 2 процента к концу 2020 года.

Еще более драматичные последствия

При этом авторы исследования отмечают, что последствия нерегулируемого "Брекзита" могут оказаться еще драматичнее, поскольку в анализе не учитывались, к примеру, многокилометровые очереди, которые возникнут на британских таможенных пунктах.

Министр финансов Филип Хэммонд, призывавший на референдуме 2016 года к дальнейшему пребыванию Великобритании в составе ЕС, воспользовался выводами экспертов, чтобы вновь раскритиковать обоих кандидатов на пост премьер-министра Бориса Джонсона и Джереми Ханта, которые готовы согласиться и с вариантом жесткого "Брекзита".

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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