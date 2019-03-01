Браудер сообщил о предъявлении ему в РФ обвинения в убийстве Перепеличного

Обвинение СКР "тесно связано" с планами Европарламента принять "закон Магнитского" на уровне ЕС, считает основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер сообщил о том, что Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинение в убийстве в 2012 году в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного. "Их обвинение тесно связано со сделанным в конце прошлого года предложением принять "закон Магнитского" в ЕС", - заявил Браудер на своей странице в Twitter в субботу, 2 марта.
В интервью британской газете The Telegraph Браудер назвал обвинение СКР "сфабрикованным". "Путин полностью потерял связь с реальностью и выдвигает против меня абсурдные обвинения в убийстве… Его чиновники даже не пытаются сделать обвинения более правдоподобными", - отметил он.
"Закон Магницкого" может появиться в ЕС
Расследование в отношении Браудера началось в декабре, спустя четыре дня после того как ему удалось убедить европейских парламентариев в необходимости закона, позволяющего принимать санкции в отношении коррумпированных российских чиновников, пишет издание.
В конце января представители нескольких фракций Европарламента и Уильям Браудер сообщили о том, что депутаты намерены до конца срока полномочий нынешнего созыва проголосовать за резолюцию, призывающую принять на уровне ЕС "закон Магнитского".
СКР пока никак не комментировал сообщение об обвинении в отношении финансиста.
Смерть Перепеличного
Александр Перепеличный скончался в 2012 году во время пробежки возле своего дома в графстве Суррей в Великобритании. По официальной версии, он умер от внезапной остановки сердца в возрасте 43 лет. Однако после скандала вокруг отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, усилились подозрения в том, что российский бизнесмен мог быть отравлен.
Перепеличный до переезда в Великобританию имел связи с российскими чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в московском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии Перепеличный выступил с показаниями против этих чиновников.
Деятельность Браудера и "закон Магнитского" в США
Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов.
В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.
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