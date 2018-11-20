 Браудер пригрозил России исключением из Интерпола | Новости из Германии о России | DW | 20.11.2018

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Россия

Браудер пригрозил России исключением из Интерпола

"Если россиянин встанет во главе Интерпола, Западу придется готовить план Б", - предупредил глава инвестфонда Hermitage Capital Management.

Уильям Браудер

Уильям Браудер

Основатель и генеральный директор Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер предупредил российские власти о возможном начале процесса по исключению РФ из состава Международной организации уголовной полиции (Интерпола). Соответствующее заявление Браудер сделал во вторник, 20 ноября, на совместной пресс-конференции с российским оппозиционером Михаилом Ходорковским.

"Мы намерены запустить юридическую процедуру, чтобы убедиться", что Россия будет "отстранена от использования" ресурсов Интерпола, подчеркнул он.

Заявление прозвучало в преддверии запланированных на 21 ноября в Дубае выборов президента организации, возглавить которую может ее вице-президент, генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук.

Кроме того, 19 ноября стало известно, что самого Браудера Генпрокуратура РФ подозревает в отравлении юриста Сергея Магнитского, умершего в российском СИЗО в 2009 году. Против британского финансиста Браудера было также возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества.

"Западу придется готовить план Б"

"Если россиянин встанет во главе Интерпола, Западу придется готовить план Б", - подчеркнул Уильям Браудер, не исключив создания альтернативной "международной правоохранительной структуры", которая будет включать "страны, соблюдающие верховенство закона".

Контекст

Когда-то Билл Браудер был крупным инвестором в России. Сегодня он - непримиримый критик Кремля на Западе. Благодаря Браудеру был принят акт Магнитского в США. Жанна Немцова поговорила с ним о Путине. Эксклюзив DW. (22.10.2015)

В Европарламенте отменили премьеру фильма о Сергее Магнитском, снятого по заказу телеканала Arte. Бывший шеф Магнитского Уильям Браудер обвиняет создателей картины в искажении фактов. (29.04.2016)

В случае избрания Александра Прокопчука президентом международной полиции он продолжит стратегию России на злоупотребление этой организацией, предостерегают американские сенаторы. (20.11.2018)

Он уточнил, что обсуждал вопрос о предстоящих выборах в Дубае с членами британского парламента, а также американского Конгресса.

В то же время, по его словам, в состав международной организации входят свыше 190 государств, и каждое из них обладает независимым правом голоса, что следует принимать во внимание, учитывая возможную лоббистскую кампанию Кремля в поддержку Прокопчука. 

"Опасаюсь, что во главе организации встанет представитель Кремля"

Михаил Ходорковский в свою очередь также выразил обеспокоенность подобным сценарием. "Я всерьез опасаюсь, что во главе - ну, пускай формально, во главе (рабочее руководство Интерполом осуществляет его генсек, в настоящий момент это немец Юрген Шток (Jürgen Stock). - Ред.) организации, обладающей огромным информационным ресурсом, встанет представитель Кремля", - подчеркнул он.

Четыре сенатора США ранее выступили с обращением к президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола воспрепятствовать Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции.

"Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов", - убеждены в Конгрессе США. "Александр Прокопчук лично участвовал в осуществлении этой стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина", - утверждали сенаторы.

Решение о проведении выборов нового президента Интерпола было принято после того, как в октябре пропал действующий глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии выяснилось, что он находится в Китае, где против него начато расследование по делу о коррупции.

Смотритетакже:

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  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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