Браудер пригрозил России исключением из Интерпола

Основатель и генеральный директор Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер предупредил российские власти о возможном начале процесса по исключению РФ из состава Международной организации уголовной полиции (Интерпола). Соответствующее заявление Браудер сделал во вторник, 20 ноября, на совместной пресс-конференции с российским оппозиционером Михаилом Ходорковским.

"Мы намерены запустить юридическую процедуру, чтобы убедиться", что Россия будет "отстранена от использования" ресурсов Интерпола, подчеркнул он.

Заявление прозвучало в преддверии запланированных на 21 ноября в Дубае выборов президента организации, возглавить которую может ее вице-президент, генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук.

Кроме того, 19 ноября стало известно, что самого Браудера Генпрокуратура РФ подозревает в отравлении юриста Сергея Магнитского, умершего в российском СИЗО в 2009 году. Против британского финансиста Браудера было также возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества.

"Западу придется готовить план Б"

"Если россиянин встанет во главе Интерпола, Западу придется готовить план Б", - подчеркнул Уильям Браудер, не исключив создания альтернативной "международной правоохранительной структуры", которая будет включать "страны, соблюдающие верховенство закона".

Он уточнил, что обсуждал вопрос о предстоящих выборах в Дубае с членами британского парламента, а также американского Конгресса.

В то же время, по его словам, в состав международной организации входят свыше 190 государств, и каждое из них обладает независимым правом голоса, что следует принимать во внимание, учитывая возможную лоббистскую кампанию Кремля в поддержку Прокопчука.

"Опасаюсь, что во главе организации встанет представитель Кремля"

Михаил Ходорковский в свою очередь также выразил обеспокоенность подобным сценарием. "Я всерьез опасаюсь, что во главе - ну, пускай формально, во главе (рабочее руководство Интерполом осуществляет его генсек, в настоящий момент это немец Юрген Шток (Jürgen Stock). - Ред.) организации, обладающей огромным информационным ресурсом, встанет представитель Кремля", - подчеркнул он.

Четыре сенатора США ранее выступили с обращением к президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола воспрепятствовать Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции.

"Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов", - убеждены в Конгрессе США. "Александр Прокопчук лично участвовал в осуществлении этой стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина", - утверждали сенаторы.

Решение о проведении выборов нового президента Интерпола было принято после того, как в октябре пропал действующий глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии выяснилось, что он находится в Китае, где против него начато расследование по делу о коррупции.

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