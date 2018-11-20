Браудер обратился в полицию по делу об отмывании средств через Swedbank

Часть средств, выведенных из госбюджета РФ в рамках коррупционных схем, разоблаченных Магнитским, могли осесть в Швеции, утверждает основатель Hermitage Capital.
Основатель и генеральный директор Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием средств из России и других бывших республик СССР через крупнейший шведский банк Swedbank. Об этом в четверг, 7 марта, сообщила шведская общественная телевещательная организация SVT.
По словам Браудера, часть средств, выведенных из госбюджета России в рамках коррупционных схем, разоблачением которых занимался аудитор Сергей Магнитский, могли осесть на счетах в Швеции.
Отвечая на вопрос журналиста о его претензиях в отношении Swedbank, Браудер отметил: "Я, во-первых, хочу, чтобы они сотрудничали с властями, однако я также посоветовал бы им поступить, как Danske Bank - незамедлительно нанять фирму, которая займется проведением независимого расследования и опубликует отчет, доступный для общественности".
"Информации - намного больше"
При этом основатель HCM признал, что те "подозрительные" операции, о которых он сообщил полиции, - лишь вершина айсберга: "Информации, которую можно проанализировать, намного больше".
Генеральный директор банка Биргитте Боннесен сразу после того, как сведения о возможных махинациях были обнародованы в ходе масштабного расследования шведских журналистов, заявила репортерам, что находится в контакте с Браудером и что он, по ее словам, решил не заявлять в полицию.
Подозрительные транзакции на суммы в миллионы евро
В период с 2007 по 2015 годы между счетами Swedbank и эстонского подразделения датского Danske Bank, подозреваемого в отмывании средств, было проведено " большое число" транзакций на общую сумму в 40 млрд крон (3,8 млрд евро). Расследование было проведено программой шведского телевидения Uppdrag granskning и информационной службой SVT Nyheter.
По информации компании, в подозрительные операции могли быть вовлечены минимум 50 клиентов филиалов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве. Часть этих счетов принадлежала лицам, не имевшим официальных источников заработка. Информация о части клиентов скрыта. Еще в ряде случаев они вызывают подозрения у правоохранительных органов.
По данным Uppdrag granskning, среди участников переводов - юрлица, которые могут иметь отношение к фонду HCM, с которым сотрудничал Сергей Магнитский, раскрывший отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погибший в СИЗО в 2009 году.
Началось все с Danske Bank
В августе 2018 года датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что подозрения вызывает большинство транзакций, которые более чем 10 тысяч клиентов эстонского филиала этого банка совершили в период с 2007 по 2015 год на общую сумму в 200 млрд евро.
По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР". В 2013 году в филиале были зарегистрированы счета более 1000 британских компаний, а также большого числа фирм из России, Виргинских островов и Финляндии, отмечает агентство Reuters.
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