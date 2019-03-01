 Брат террориста из Страсбурга задержан из-за публикации в Facebook | Новости из Германии о Европе | DW | 01.03.2019

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Европа

Брат террориста из Страсбурга задержан из-за публикации в Facebook

Малек Шекатт опубликовал на своей странице в соцсети фото, где он позирует с оружием, в подписи мужчина угрожал устроить теракт. Полиция задержала Шекатта неподалеку от его квартиры в Страсбурге.

Полиция у рождественского базара в Страсбурге (фото из архива)

Полиция у рождественского базара в Страсбурге (фото из архива)

Брат страсбургского террориста Шерифа Шекатта задержан из-за подозрительной публикации в соцсети Facebook. 38-летний Малек Шекатт опубликовал на своей странице сообщение, указывающее на то, что он может готовить теракт, сообщили в пятницу, 1 марта, французские СМИ.

Контекст

Шериф Шекатт, подозреваемый в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, застрелен полицией при задержании. Об этом сообщили представители французских правоохранительных органах. (13.12.2018)

На одной из старейших рождественских ярмарок в Европе застрелены три человека, еще 12 получили ранения. DW разбиралась в деталях произошедшего. (12.12.2018)

В частности, Малек Шекатт опубликовал фотографию, на которой он позирует с оружием. В подписи к фото он угрожал устроить теракт. В связи с этим Шекатт был задержан полицией неподалеку от его квартиры в Страсбурге.

В декабре 29-летний Шериф Шекатт, француз алжирского происхождения, устроил теракт на рождественском базаре в Страсбурге, открыв стрельбу по посетителям. Он убил пятерых и ранил более 10 человек. В перестрелке с солдатами Шариф Шекатт получил ранение, но сумел скрыться. Спустя два дня террорист напал на полицейских в Страсбурге и был убит ответным огнем.

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    Автор: Екатерина Венкина


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