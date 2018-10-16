 Братья-теннисисты из Украины дисквалифицированы за договорные игры | Новости из Германии о Европе | DW | 16.10.2018

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Европа

Братья-теннисисты из Украины дисквалифицированы за договорные игры

Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно отстранены от тенниса. Как утверждает следствие, они замешаны в договорных матчах и незаконных ставках.

Теннисный мяч

Украинские теннисисты-близнецы Глеб и Вадим Алексеенко были пожизненно дисквалифицированы из-за договорных матчей и незаконных ставок. Кроме того, 35-летним спортсменам назначен штраф в размере 250 тысяч долларов. Об этом сообщается в понедельник, 15 октября.

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Основанием для штрафа стало расследование антикоррупционного органа TIU (Tennis Integrity Unit). Как заявляется, в промежуток между июнем 2015 года и январем 2016 года братья Алексеенко на многих турнирах, которые в том числе проходили в Германии, участвовали в договорных играх, на которые сами делали ставки при помощи посредника. Братья Алексеенко никогда не входили в число лучших теннисистов мира. Сейчас они находятся за пределами первой тысячи теннисистов-профессионалов.

TIU - организация, ответственная за расследование коррупции и договорных матчей в профессиональном теннисе. Он может налагать штрафы и санкции и запрещать игрокам, судьям и другим теннисистам участвовать в турнирах. TIU - совместная инициатива ведущих организаций и турниров. Организация была создана в 2008 году.

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    Банкрот

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    ... было недолгим. В 2013 году Беккер стал главным тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Вместе они выиграли шесть "Шлемов". Но уже в 2016 году расстались.

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    Автор: Элла Володина


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