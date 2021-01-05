Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Братья Гримм

Blick auf Buchrücken mit der Aufschrift Grimm's Deutsches Wörterbuch. (undatierte Aufnahme). Der deutsche Literaturwissenschaftler Wilhelm Grimm, bekannt für die deutschen Kinder- und Hausmärchen, die er mit seinem Bruder Jacob Grimm sammelte und aufschrieb, war maßgeblicher Mitarbeiter am Deutschen Wörterbuch.

Самый уникальный словарь немецкого языка - бесплатно 05.01.2021

Вы изучаете немецкий язык? Тогда вам обязательно пригодится самый-самый словарь немецкого языка! Рассказываем об этом уникальном справочном издании, попавшем в Книгу рекордов Гиннесса.
Wilhelm (links) und Jacob Grimm, Doppelporträt von Elisabeth Jerichau-Baumann (1855), Öl auf Leinwand, Nationalgalerie Berlin Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Grimm#/media/Datei:Grimm.jpg

Какую семейную тайну скрывали братья Гримм? 17.09.2020

Братьев Гримм было не двое, а пятеро. Более того, у них была еще и сестра. А один из братьев стал изгоем и умер в одиночестве. С ним как раз и связана семейная тайна. Какая?
Paar, Hütte, Brotzeit (Foto: picture alliance / Nikky / VisualEyze) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что подавали на стол герои сказок братьев Гримм (фотогалерея) 11.08.2020

Хлеб, яблоки, каша фигурируют в знаменитых сказках братьев Гримм. Чем можно полакомиться и сегодня, путешествуя по следам сказочных героев? Сказочно вкусно!
Корзина для пикника

Кулинарные соблазны немецких сказок 11.08.2020

Хлеб, яблоки, каша фигурируют в знаменитых сказках братьев Гримм. Чем можно полакомиться и сегодня, путешествуя по следам сказочных героев?

Bild aus dem Buch von Wolf Erlbruch Nachts

10 немецких книг для детей, которые стоит прочитать 02.04.2020

2 апреля - Международный день детской книги. Мы выбрали для вас лучшие немецкие детские книги, которые точно стоит прочитать на карантине.
18.03.2020, Bremen: Ein Mann fotografiert den Esel der Bremer Stadtmusikanten, dem eine Schutzmaske aufgesetzt wurde, um auf das Coronavirus aufmerksam zu machen. Ein Schild weißt auf Social Distancing hin. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Коронавирус: Бременские музыканты призывают соблюдать дистанцию (фото) 20.03.2020

В прошлом году этой сказке братьев Гримм исполнилось 200 лет. Так сейчас во время пандемии коронавируса выглядит памятник ослу, собаке, коту и петуху, установленный в Бремене.
1RD-323-F1959 (608004) Boris Pasternak / Foto 1959on Muraschko Pasternak, Boris Leonidowitsch; russ. Schriftsteller; Moskau 10.2.1890 - Pere- delkino 30.5.1960. - Boris Pasternak beim Umgraben vor seinem Haus nahe Moskau. - Foto, 1959. E: Boris Pasternak / Photo / 1959 Pasternak, Boris Leonidovich; Russian writer; Moscow 10.2.1890 - Peredelkino 30.5.1960. - Pasternak digging in front of his house near Moscow. - Photo, 1959.

Борис Пастернак: любовная драма в Марбурге 10.02.2020

10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Всего три месяца пробыл он в старинном немецком городе Марбурге, но они сделали из него поэта...
08.10.2019, Bremen: Die Bremer Stadtmusikanten stehen als Lichtinstallation auf dem Ansgarikirchhof. Hintergrund ist das Jubiläum des märchenhaften Quartetts, das in diesem Sommer 200 Jahre alt geworden ist. Die Installation in der Innenstadt ist rund sechseinhalb Meter hoch und wird durch etwa 8000 LED-Lampen zum Strahlen gebracht. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бременским музыкантам - 200 лет (фото) 13.10.2019

В немецком Бремене в этом году - уже не первый месяц - отмечают 200-летие самых известных персонажей в истории города. Что придумали в октябре?
10.09.2019, Hamburg: Ein Mädchen betrachtet eine 360 Grad-Projektion. Mit moderner Technik und personalisierter Besucherführung sollen die Märchen der Gebrüder Grimm in der Ausstellung Märchenwelten- Es ist einmal, die am 14.09.2019 eröffnet wird, erlebbar werden. Foto: Markus Scholz/dpa | Verwendung weltweit

Жили-были... В Гамбурге открывается музей братьев Гримм (фото) 14.09.2019

Для создания экспозиции использованы современные технологии. Путешествие по сказочным сюжетам занимает 75 минут.
Bildnummer: 54345516 Datum: 12.08.1937 Copyright: imago/United Archives KPA62277.jpg SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE / Snow White and the Seven Dwarfs USA 1937 / Ted Sears Szene Box rights=ED People Entertainment 1937 quer Film Fernsehen Zeichentrick Animantion Bildnummer 54345516 Date 12 08 1937 Copyright Imago United Archives KPA62277 JPG Snow White and the Seven Dwarfs Snow White and The Seven dwarfs USA 1937 Ted Sears Scene Box Celebrities Entertainment 1937 horizontal Film Television Cartoons

В Германии нашли надгробие Белоснежки 13.08.2019

Кто не знает сказку о Белоснежке, ее злой мачехе, волшебном зеркальце и семи гномах! И вот сказка стала былью: в баварском городке найдена надгробная плита с ее могилы.

Die Bremer Stadtmusikanten auf dem Marktplatz in Bremen, fotografiert am 10.05.2015. Etwa 500 000 Wähler stimmen in der Hansestadt über eine neue Bürgerschaft ab. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa | Verwendung weltweit.

Немецкая дорога сказок 02.04.2019

Репортаж о самом сказочном туристическом маршруте в Германии.
Ilustration Hänsel und Gretel aus dem Jahr 1880. Copyright: Brüder Grimm Haus, Steinau Bild geliefert (samt Erlaubnis zum Zuschneiden) von DW/Petra Lambeck. ***Achtung: nur für die DW/Bildergalerie Die Grimm'schen Märchen - immer wieder neu bebildert***

Кто сочинил сказки братьев Гримм 26.02.2019

День рассказывания сказок отмечается в Германии 26 февраля. И, наверняка, очень многим детям будут в этот день рассказывать (или читать) сказки братьев Гримм.
Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des Bundeslandes Hessen wird am 01.12.2016 in Wiesbaden (Hessen) ein Höhenfeuerwerk über dem Kurhaus gezündet. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

10 причин любить Гессен 25.10.2017

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
ARCHIV 2014 **** Eine junge Frau liest am 21.09.2014 im Antiquariat Lorang in Bamberg (Bayern) in einem Buch mit dem Titel «Märchen der Welt» . Foto: David Ebener/dpa | Verwendung weltweit

Что показывает на своем канале немецкая бабушка-видеоблогер 20.02.2017

Как начать карьеру блогера в 85 лет? Хельга Йозефа смогла стать звездой YouTube с помощью уникальной идеи. Видео этой бабушки посмотрели уже более двух миллионов человек.
***BdT mit Deutschlandbezug*** Ein Mann hält am 09.02.2017 in Bremen die neuen Sonderbriefmarken zu 145, 85 und 70 Cent mit den Bremer Stadtmusikanten hoch. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бременские музыканты братьев Гримм занялись благотворительностью 12.02.2017

В Германии выпустили специальные почтовые марки с этими всемирно известными сказочными персонажами.
Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow steht am 13.11.2015 vor dem Opernhaus in Stuttgart (Baden-Württemberg). Serebrennikow inszeniert in Stuttgart die Oper Salome, die am 22.11.2015 Premiere feiert. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (zu lsw Korr: Kirill Serebrennikow inszeniert Oper Salome vom 19.11.2015) | Verwendung weltweit

Серебренников ставит в Германии детскую оперу по сказке братьев Гримм 09.02.2017

Чем на этот раз удивит театральный мир каннский лауреат из Москвы? Новый сезон в Штутгарте откроет оперная постановка с участием детей из Руанды.
Показать еще