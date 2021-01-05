Братья Гримм

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Вы изучаете немецкий язык? Тогда вам обязательно пригодится самый-самый словарь немецкого языка! Рассказываем об этом уникальном справочном издании, попавшем в Книгу рекордов Гиннесса.
Братьев Гримм было не двое, а пятеро. Более того, у них была еще и сестра. А один из братьев стал изгоем и умер в одиночестве. С ним как раз и связана семейная тайна. Какая?
Хлеб, яблоки, каша фигурируют в знаменитых сказках братьев Гримм. Чем можно полакомиться и сегодня, путешествуя по следам сказочных героев? Сказочно вкусно!
Хлеб, яблоки, каша фигурируют в знаменитых сказках братьев Гримм. Чем можно полакомиться и сегодня, путешествуя по следам сказочных героев?
2 апреля - Международный день детской книги. Мы выбрали для вас лучшие немецкие детские книги, которые точно стоит прочитать на карантине.
В прошлом году этой сказке братьев Гримм исполнилось 200 лет. Так сейчас во время пандемии коронавируса выглядит памятник ослу, собаке, коту и петуху, установленный в Бремене.
10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Всего три месяца пробыл он в старинном немецком городе Марбурге, но они сделали из него поэта...
В немецком Бремене в этом году - уже не первый месяц - отмечают 200-летие самых известных персонажей в истории города. Что придумали в октябре?
Для создания экспозиции использованы современные технологии. Путешествие по сказочным сюжетам занимает 75 минут.
Кто не знает сказку о Белоснежке, ее злой мачехе, волшебном зеркальце и семи гномах! И вот сказка стала былью: в баварском городке найдена надгробная плита с ее могилы.
Репортаж о самом сказочном туристическом маршруте в Германии.
День рассказывания сказок отмечается в Германии 26 февраля. И, наверняка, очень многим детям будут в этот день рассказывать (или читать) сказки братьев Гримм.
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
Как начать карьеру блогера в 85 лет? Хельга Йозефа смогла стать звездой YouTube с помощью уникальной идеи. Видео этой бабушки посмотрели уже более двух миллионов человек.
В Германии выпустили специальные почтовые марки с этими всемирно известными сказочными персонажами.
Чем на этот раз удивит театральный мир каннский лауреат из Москвы? Новый сезон в Штутгарте откроет оперная постановка с участием детей из Руанды.
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